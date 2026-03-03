سرپرست دانشگاه ‌علوم‌پزشکی قزوین:

تا چندماه مشکل تأمین دارو نداریم

سرپرست دانشگاه ‌علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی قزوین گفت: با تمهیداتی که اتخاذ شده مشکلی در تامین دارو و ارایه خدمات درمانی و بهداشتی تا چندین ماه نخواهیم داشت.

به گزارش ایلنا از قزوین، حمیدرضا قافله‌باشی ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب و جمعی از فرماندهان و هموطنان عزیزمان در حملات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی اسراییل به میهن اسلامی گفت: به اطلاع شهروندان قزوینی می‌رسانیم خادمان حوزه سلامت با حداکثر توان و ظرفیت خود در خدمت مردم شریف استان هستند.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی قزوین به عنوان متولی سلامت در استان آمادگی کامل برای حل مسائل بهداشتی و دارویی را در تمام حوزه‌های تحت مسئولیت خود دارد و شهروندان استان از این بابت هیچ نگرانی نداشته باشند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیان اینکه تمامی مراکز درمانی و بهداشتی استان آماده خدمت رسانی به مردم هستند و تا امروز هیچگونه کمبود یا مشکلی در ارتباط با ارایه خدمات درمانی نداشته‌ایم، تصریح کرد: با تمهیداتی که اتخاذ شده مشکلی در تامین دارو و ارایه خدمات درمانی و بهداشتی تا چندین ماه نخواهیم داشت.

قافله‌باشی با اشاره به اینکه خدمت‌رسانی به بیماران خاص، صعب العلاج و بیماران دیالیزی همانند گذشته در حال انجام است، ادامه داد: با توجه به افزایش تقاضا برای دیالیز، مراکز دیالیز موجود در استان با ظرفیت حداکثری به بیماران خدمت‌رسانی خواهد کرد.

وی با اشاره به انجام بازدید از مراکز درمانی و داروخانه‌ای استان و رصد کمبودها و نواقص احتمالی، خاطرنشان کرد: شهروندان مشکلات، تخلفات و شکایات مربوط به حوزه‌های مختلف بهداشت، درمان و دارو را از طریق سامانه 190 منعکس کنند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جنگی کشور و احتمال بروز شایعات مختلف، به ویژه در حوزه ارایه خدمات سلامت، هرگونه اطلاعات و اخبار مربوط به این حوزه از طریق سخنگوی دانشگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد و مردم به شایعات منتشره توجهی نکنند.

اخبار مرتبط
