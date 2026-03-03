«اصابت موشک به مخازن آب شهرستان خدافرین» کذب است

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، از اداره کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، مجید فرشی امروز سه شنبه اظهار کرد: مردم شریف استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل بویژه منطقه پارس‌آباد در اردبیل نگران نباشند، هیچ آسیبی به تأسیسات آبی در استان آذربایجان شرقی از جمله شهرستان خدافرین نرسیده است.

بر اساس این گزارش، دیروز نیز در ادامه جنگ روانی دشمن، شایعه شد که زیرساخت های آب در استان مورد حمله قرار گرفته است که کذب محض بود و استفاده مستمر مردم از آب لوله کشی در تبریز و استان این موضوع را اثبات کرد.

