مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین خبر داد؛
راهاندازی نانوایی و پمپ بنزین سیار برای مسافران جنگزده
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، قدرتالله مهدیخانی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد مدیریت بحران در استان از ساعت ابتدایی حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور گفت: با توجه به تردد سنگین خودروها از تهران و البرز به سمت قزوین و استانهای شمالی کشور خدمات ویژهای برای مسافران و هماستانیها از جمله راهاندازی نانوایی و پمپ بنزین سیار پیشبینی شد.
وی به پیشبینیهای صورت گرفته در حوزه ارایه خدمات بهداشتی و درمانی پرداخت و افزود: در کنار سه بیمارستان فعال استان تمهیداتی نیز برای راهاندازی بیمارستان صحرایی یا جایگزین اندیشیده شده است.
مدیرکل مدیریت بحران قزوین تصریح کرد: در این راستا سالن ورزشی شرکت گاز که مطالعات سازهای آن انجام شده، هماهنگ و در اختیار بیمارستان بوعلی قرار گرفته و این فضا ظرفیت اضافه شدن 50 تا 60 تخت بیمارستانی را نیز داشت که این اقدام به انجام رسید.
مهدیخانی ادامه داد: 30 تخت به ظرفیت بیمارستان کوثر و 30 تخت نیز به بیمارستان ولایت اضافه شده تا در شرایط اضطراری آماده ارایه خدمات درمانی به شهروندان باشند.
وی با یادآوری اینکه استان قزوین به عنوان معین منطقه 22 تهران نیز تعریف شده تاکید کرد: هرچند رویکرد اصلی ما مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله است اما با توجه به ابلاغیه وزارت کشور برای شرایط کنونی، تمامی پیشبینیهای لازم برای پشتیبانی از استانهای همجوار، به ویژه تهران نیز انجام شده است.
مدیرکل مدیریت بحران قزوین با بیان اینکه مطالعات شناسایی فضاهای مناسب برای اسکان اضطراری در همه شهرهای استان انجام شده، خاطرنشان کرد: پس از جنگ 12 روزه با همکاری پدافند غیرعامل و شهرداریها، اماکن عمومی و فضاهای مناسبی در سطح شهرها برای مواقع ضروری احصا و شناسایی گردید.
به گفته مهدیخانی، امیدواریم در ادامه راه نیازی به استفاده از این ظرفیتها نباشد، اما اگر شرایط ایجاب کند، همه ملزومات پیشبینیشده را به کار خواهیم گرفت.
وی به موقعیت جغرافیایی خاص قزوین که در شاهراه ارتباطی کشور قرار گرفته اشاره کرد و گفت: حجم بالای تردد از استانهای تهران و البرز به مقصد قزوین و استانهای شمالی ضرورت ارائه خدمات گسترده را دوچندان کرده است.
مدیرکل مدیریت بحران قزوین از تجهیز و راهاندازی سه دستگاه نانوایی سیار متعلق به مجموعه مدیریت بحران قزوین خبر داد و افزود: یک دستگاه از این نانواییها طی روز گذشته در سطح شهر مستقر و فعال شده و بنا داریم با هماهنگیهای لازم دستگاه دوم و سوم را نیز تا چند روز آینده در نقاط دیگری از سطح شهر به کار گیریم تا دسترسی شهروندان به نان به سهولت امکانپذیر باشد.
مهدیخانی در ادامه به موضوع تامین سوخت اشاره کرد و افزود: با توجه به شلوغی برخی از پمپ بنزینها و کمپهای بینراهی در کمیته تخصصی سوخت مقرر شد تا یک پمپ بنزین سیار نیز برای ارایه خدمات در نقاط مورد نیاز مستقر شود.
وی با اشاره به بازدید روز گذشته خود از پمپ بنزینها و نانواییها وضعیت را عادی و پایدار ارزیابی کرد و گفت: به غیر از شلوغی عادی برخی نانواییها مشکل خاصی در سطح استان نداریم و جای نگرانی نیست.
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین از شهروندان خواست تا اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود را صرفاً از منابع موثق و رسمی مانند صدا و سیما و پایگاههای خبری معتبر دنبال کرده و به شایعات و اخبار جهتدار در فضای مجازی که با هدف تشویش اذهان عمومی منتشر میشود، توجه نکنند.