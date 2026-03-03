برگزاری مراسم تشییع دانشآموز شهید در شیراز
مراسم تشییع دانشآموز شهید «علی حقشناس» که در حمله موشکی جنایتکاران آمریکایی و صهیونیستی به شهادت رسید، در شیراز برگزار شد.
به گزارش ایلنا، این مراسم صبح روز سهشنبه ۱۲ اسفند در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار شد و در ادامه پیکر این شهید برای خاکسپاری به گلزار شهدای شیراز انتقال یافت و در آنجا آرام گرفت.
علی حقشناس، دانشآموز پایه نهم دبیرستان رشد ناحیه یک شیراز، ۱۴ ساله و تک فرزند خانواده بود که در شیراز توسط حمله موشکی رژیم اسراییل و آمریکای در خواب مورد اصابت ترکش موشک قرار گرفت.