برگزاری مراسم تشییع دانش‌آموز شهید در شیراز

مراسم تشییع دانش‌آموز شهید «علی حق‌شناس» که در حمله موشکی جنایتکاران آمریکایی و صهیونیستی به شهادت رسید، در شیراز برگزار شد.

به گزارش ایلنا، این مراسم صبح روز سه‌شنبه ۱۲ اسفند در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار شد و در ادامه پیکر این شهید برای خاکسپاری به گلزار شهدای شیراز انتقال یافت و در آنجا آرام گرفت.

علی حق‌شناس، دانش‌آموز پایه نهم دبیرستان رشد ناحیه یک شیراز، ۱۴ ساله و تک فرزند خانواده بود که در شیراز توسط حمله موشکی رژیم  اسراییل و آمریکای  در خواب مورد اصابت ترکش موشک قرار گرفت.

 

