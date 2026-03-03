مدیرکل صمت فارس مطرح کرد؛
تهیه، تامین و توزیع کالاهای اساسی مستمر و بدون هیچ کمبودی در جریان است
مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان فارس از نظارت ویژه بازرسین اداره کل صنعت معدن و تجارت استان بر بازار خبر داد و گفت:بازرسی ها و نظارت با هدف کنترل قیمتها، جلوگیری از احتکار و تأمین اقلام ضروری مردم است.
به گزارش ایلنا، کریم مجرب با اشاره به اینکه تمهیدات لازم در حفظ آرامش در بازار اندیشیده شده است، افزود: بیش از ۱۰۰ تیم بازرسی فعال در استان بر تولید صنایع غذایی ، اقلام ضروری و مورد نیاز همچنین نحوه عرضه کالاهای اساسی و اقلام خوراکی نظارت میکنند.
مدیرکل صمت فارس گفت:توزیع کالاها بدون هیچ مشکل و وقفهای در بازار انجام میشود و تمامی فروشگاههای سطح شهر باز است.
مجرب با تاکید بر تامین و توزیع کالاهای اساسی و اینکه اقلام و کالاهای اساسی به میزان کافی در انبارها ذخیرهسازی شده است اظهارداشت: در شرایط جدید در کشور نظارت بر بازار آغاز شده و هیچ کمبودی وجود ندارد، همچنین تهیه ، تولید، تامین و توزیع کالاهای اساسی و ضروری مردم بهصورت مستمر در جریان است.
وی اضافه کرد:اداره کل صمت فارس با هماهنگی استانداری، جهاد کشاورزی،تعزیزات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیهها و سایر ارگانها، رصد مستمر بازار در فارس و سایر شهرستانهای استان انجام میشود و جای نگرانی نیست.
مدیرکل صمت فارس بیان کرد: تیمهای بازرسی با حضور گسترده در سطح بازار در حال نظارت بر قیمتها و انبارها هستند تا در این شرایط از احتکار، گرانفروشی و کم فروشی جلوگیری شود.
وی افزود: در پی افزایش تقاضای مردم برای نان، سهمیه آرد نانواییها و ساعات کار پخت نان، افزایش یافته تا پخت و توزیع نان مستمر و بدون وقفه انجام شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس ادامه داد: از مردم عزیز تقاضا داریم تا با آرامش خاطر اقدام به خرید کالاهای اساسی و مورد نیاز کنند.
مجرب اظهار داشت:شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از جمله گرانفروشی ،کمفروشی،احتکار و... میتوانند مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ اعلام کنند تا در اسرع وقت به شکایات آنها رسیدگی شود.