تهیه، تامین و توزیع کالاهای اساسی مستمر و بدون هیچ کمبودی در جریان است

به گزارش ایلنا، کریم مجرب با اشاره به اینکه تمهیدات لازم در حفظ آرامش در بازار اندیشیده شده است، افزود: بیش از ۱۰۰ تیم بازرسی فعال در استان بر تولید صنایع غذایی ، اقلام ضروری و مورد نیاز همچنین نحوه عرضه کالاهای اساسی و اقلام خوراکی نظارت می‌کنند.

مدیرکل‌ صمت فارس گفت:توزیع کالاها بدون هیچ مشکل و وقفه‌ای در بازار انجام می‌‌شود و تمامی فروشگاه‌های سطح شهر باز است.

مجرب با تاکید بر تامین و توزیع کالاهای اساسی و اینکه اقلام و کالاهای اساسی به میزان کافی در انبارها ذخیره‌سازی شده است اظهارداشت: در شرایط جدید در کشور نظارت‌ بر بازار آغاز شده و هیچ کمبودی وجود ندارد، همچنین تهیه ، تولید، تامین و توزیع کالاهای اساسی و ضروری مردم به‌صورت مستمر در جریان است.

وی اضافه کرد:اداره کل صمت فارس با هماهنگی استانداری، جهاد کشاورزی،تعزیزات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیه‌‌ها و سایر ارگان‌ها، رصد مستمر بازار در فارس و سایر شهرستان‌های استان انجام می‌شود و جای نگرانی نیست.

مدیرکل صمت فارس بیان کرد: تیم‌های بازرسی با حضور گسترده در سطح بازار در حال نظارت بر قیمت‌‌ها و انبارها هستند تا در این شرایط از احتکار، گران‌فروشی و کم فروشی جلوگیری شود.

وی افزود: در پی افزایش تقاضای مردم برای نان، سهمیه آرد نانوایی‌ها و ساعات کار پخت نان، افزایش یافته تا پخت و توزیع نان مستمر و بدون وقفه انجام شود.

مدیرکل‌ صنعت، معدن و تجارت فارس ادامه داد: از مردم عزیز تقاضا داریم تا با آرامش خاطر اقدام به خرید کالاهای اساسی و مورد نیاز کنند.

مجرب اظهار داشت:شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از جمله گران‌فروشی ،کم‌فروشی،احتکار و... می‌توانند مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ اعلام کنند تا در اسرع وقت به شکایات آن‌ها رسیدگی شود.

انتهای پیام/