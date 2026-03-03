نجاتگران گلستان در راه پایتخت

به گزارش ایلنا از گلستان، مرتضی سلیمی‌ اظهار کرد: در پی تجاوزات مکرر رژیم غاصب صهیونیستی و دولت تروریست آمریکا به خاک کشور عزیزمان جمعیت هلال‌احمر استان نیز به حالت آماده باش کامل در آمد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان افزود: با اعلام سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور ۵ تیم تخصصی اعم از آنست، واکنش سریع و آوار برداری عازم استان تهران شدند.تاکنون ۵ تیم متشکل از نجاتگر تخصصی اعزام شده‌اند.

سلیمی خاطرنشان کرد: این تیم ‌ها با استفاده از ۵ دستگاه خودرو کمک‌دار و تجهیزات مناسب آوار برداری به یک قلاده سگ طی ۲مرحله از سراسر استان فراخوان و راهی سازمان امداد و نجات شده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان ضمن تسلیت مجدد به ملت سرافراز ایران خاطرنشان کرد: در راستای اهداف جمعیت هلال احمر و تسریع در ارائه خدمات به مردم از تمام ظرفیت‌ها استفاده خواهد کرد.

وی در پایان از مردم خواست در شرایط جنگ ضمن حفظ خونسردی در صورت بروز حادثه با سامانه ملی ۱۱۲ جمعیت هلال احمر در تماس بوده و برای دریافت خدمات مشاوره‌ای با خط ۴۰۳۰ تماس بگیرند.

