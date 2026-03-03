شنیده شدن صدای چند انفجار در ارومیه/ نیروی انتظامی: تلفات جانی نداشتیم
به دنبال شنیده شدن صدای چند انفجار در صبح سه شنبه ۱۲ اسفند از محلات ارومیه، طبق گزارشات اعلامی نیروی انتظامی خوشبختانه هیچ تلفات جانی نداشته است.
به گزارش ایلنا، نیروی انتظامی آذربایجان غربی با صدور اطلاعیه ای از شهروندان خواست آرامش خود را حفظ کنند و از دامن زدن به شایعات و افزودن نگرانی خانوادهها به جد بپرهیزند.
با توجه به پاسخگویی نیروهای مسلح به جانیان کافر، عملیاتهایی توسط رزمندگان اسلام در حال انجام است و صداهای شنیده شده موشکهای عبوری به سمت اهداف دشمن است.
لذا خواهشمندیم ضمن حفظ خونسردی از هر گونه تصویربرداری از عبور موشکها و حضور در محل اصابت قطعات جداشده موشکها جدا خودداری شود.