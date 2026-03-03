شنیده شدن صدای چند انفجار در ارومیه/ نیروی انتظامی: تلفات جانی نداشتیم

به گزارش ایلنا، نیروی انتظامی آذربایجان غربی با صدور اطلاعیه ای از شهروندان خواست آرامش خود را حفظ کنند و از دامن زدن به شایعات و افزودن نگرانی خانواده‌ها به جد بپرهیزند.

با توجه به پاسخگویی نیروهای مسلح به جانیان کافر، عملیات‌هایی توسط رزمندگان اسلام در حال انجام است و صداهای شنیده شده موشک‌های عبوری به سمت اهداف دشمن است.

لذا خواهشمندیم ضمن حفظ خونسردی از هر گونه تصویربرداری از عبور موشک‌ها و حضور در محل اصابت قطعات جداشده موشک‌ها جدا خودداری شود.

انتهای پیام/