به گزارش ایلنا، سرهنگ حسین میش‌مست روز سه‌شنبه افزود: هم‌اینک بارش باران در جاده‌های مشهد، سبزوار، فریمان و تربت حیدریه گزارش شده و سطح جاده لغزنده است.

وی اضافه کرد: همچنین مه‌گرفتگی مقطعی در مسیر آزادراه شهیدشوشتری تا رباط سفید، محور مشهد - کلات در گردنه گوجگی، درگز در محدوده گردنه تیوان و محدوده شهرک صنعتی فریمان تا فرهادگرد وجود دارد.

رییس پلیس راه خراسان رضوی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته ۲ فقره تصادف فوتی با ۲ کشته در مسیرهای نیشابور و چناران، چهار فقره تصادف جرحی با پنج مصدوم و ۱۱ فقره تصادف خسارتی در جاده های استان رخ داده است.

سرهنگ میش‌مست افزود: هم اینک تردد در جاده های استان عادی و روان است و رانندگان باید با رعاتی سرعت مطمئنه تردد کنند.