خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جاده‌های خراسان رضوی لغزنده و مه‌آلود است
کد خبر : 1757995
لینک کوتاه کپی شد.

رییس پلیس راه خراسان رضوی گفت: برخی جاده‌های استان به دلیل بارش باران لغزنده و مه‌آلود است و رانندگان با رعایت سرعت مطمئنه تردد کنند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ حسین میش‌مست روز سه‌شنبه افزود: هم‌اینک بارش باران در جاده‌های مشهد، سبزوار، فریمان و تربت حیدریه گزارش شده و سطح جاده لغزنده است.

وی اضافه کرد: همچنین مه‌گرفتگی مقطعی در مسیر آزادراه شهیدشوشتری تا رباط سفید، محور مشهد - کلات در گردنه گوجگی، درگز در محدوده گردنه تیوان و محدوده شهرک صنعتی فریمان تا فرهادگرد وجود دارد.

رییس پلیس راه خراسان رضوی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته ۲ فقره تصادف فوتی با ۲ کشته در مسیرهای نیشابور و چناران، چهار فقره تصادف جرحی با پنج مصدوم و ۱۱ فقره تصادف خسارتی در جاده های استان رخ داده است.

سرهنگ میش‌مست افزود: هم اینک تردد در جاده های استان عادی و روان است و رانندگان باید با رعاتی سرعت مطمئنه تردد کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل