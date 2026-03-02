معاون اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران بیان کرد:
۵/۴۰۰ تن روغن خام موجود داریم / ۳/۸۰۰ تن روغن و ۴۶۰ تن مرغ منجمد آماده توزیع است
معاون اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران، با اطمینان خاطر اعلام کرد که هیچگونه کمبود دارویی در داروخانههای استان وجود ندارد و داروخانهها و انبارهای دارو پر و موجود هستند.
به گزارش ایلنا، تولایی در گفتگویی، با اشاره به آمادگی کامل برای تامین اقلام اساسی، افزود: در بحث مرغ، ۴۶۰ تن مرغ منجمد آماده توزیع است و هر روز ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تن مرغ گرم نیز در سطح استان توزیع میشود.
وی در ادامه گفت: در خصوص روغن خام، ۵/۴۰۰ تن موجود داریم و روغن آماده عرضه ما ۳/۸۰۰ تن در حال توزیع است و ۳۰۰۰ تن نیز در انبارها ذخیرهسازی شده است.
تولایی همچنین با اشاره به جوجهریزیها، افزود: ماه گذشته ۱۶ میلیون قطعه جوجهریزی داشتیم و تاکنون ۳ و نیم میلیون قطعه دیگر نیز انجام شده است.