۵/۴۰۰ تن روغن خام موجود داریم / ۳/۸۰۰ تن روغن و ۴۶۰ تن مرغ منجمد آماده توزیع است

به گزارش ایلنا، تولایی در گفتگویی، با اشاره به آمادگی کامل برای تامین اقلام اساسی، افزود: در بحث مرغ، ۴۶۰ تن مرغ منجمد آماده توزیع است و هر روز ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تن مرغ گرم نیز در سطح استان توزیع می‌شود.

وی در ادامه گفت: در خصوص روغن خام، ۵/۴۰۰ تن موجود داریم و روغن آماده عرضه ما ۳/۸۰۰ تن در حال توزیع است و ۳۰۰۰ تن نیز در انبارها ذخیره‌سازی شده است.

تولایی همچنین با اشاره به جوجه‌ریزی‌ها، افزود: ماه گذشته ۱۶ میلیون قطعه جوجه‌ریزی داشتیم و تاکنون ۳ و نیم میلیون قطعه دیگر نیز انجام شده است.

