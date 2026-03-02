ثبت ۱۵ سانتیمتر برف در سرعین/سرما در استان اردبیل ادامه مییابد
اداره کل هواشناسی اردبیل ارتفاع برف در ایستگاه کوهستانی آلوارس شهرستان سرعین را ۱۵ و در ایستگاه نیارق شهرستان نمین هشت سانتی متر اعلام کرد و از تدام استقرار هوای سرد در استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان اردبیل، دوشنبه عصر اعلام کرد؛ طی ۲۴ ساعت گذشته بارش در مناطقی از استان رخ داد اما از امشب بارشها قطع اما هوای ابری، مهآلود و سرد تا صبح سهشنبه در بیشتر مناطق استان حاکم خواهد بود.
همچنین از روز سهشنبه تا عصر چهارشنبه هفته جاری شرایط جوی نسبتا پایدار در سطح استان پیشبینی میشود و از عصر چهارشنبه تا اواخر روز پنجشنبه ناپایداری هایی همچون وزش باد، افزایش ابر و بارش پراکنده در برخی از مناطق استان احتمال میرود.
بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان اردبیل، روز جمعه ۱۵ اسفندماه پدیده خاصی برای استان اردبیل پیشبینی نمیشود و در صورت تغییر احتمالی در الگوی وضعیت جوی استان، مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید.
استان اردبیل با ۱۲ شهرستان در شمال غرب ایران واقع شده و مرکز و شهرستان سرعین در این استان از آب و هوایی متغیر برخوردار است.