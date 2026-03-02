۲۴ نقطه در استان کردستان هدف حملات آمریکا و اسراییل قرار گرفت/۴۵ نفر شهید شدند
رئیس شورای اطلاعرسانی استان کردستان گفت: در پی حملات آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی اسرائیل، تاکنون ۲۴ نقطه در استان مورد تهاجم قرار گرفته و بر اثر آن، ۴۵ نفر شهید شدهاند.
به گزارش ایلنا، علیاکبر ورمقانی شامگاه دوشنبه اظهار کرد: بر اساس گزارشهای اولیه، تا این لحظه ۴۵ نفر به شهادت رسیده و تعدادی نیز مجروح شدهاند که روند رسیدگی به وضعیت آنان ادامه دارد.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حملات، با هماهنگی ستادهای مدیریت بحران شهرستانها، نیروهای امدادی، آتشنشانی و جمعیت هلالاحمر در محلهای حادثه حاضر شدند و عملیات امدادرسانی، جستوجو، نجات و آواربرداری را آغاز کردهاند که همچنان ادامه دارد.
رئیس شورای اطلاعرسانی کردستان تأکید کرد: دستگاههای اجرایی و امدادی استان در آمادهباش کامل قرار دارند و خدماترسانی به آسیبدیدگان با تمام ظرفیت در حال انجام است.