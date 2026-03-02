۲۴ نقطه در استان کردستان هدف حملات آمریکا و اسراییل قرار گرفت/۴۵ نفر شهید شدند

رئیس شورای اطلاع‌رسانی استان کردستان گفت: در پی حملات آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی اسرائیل، تاکنون ۲۴ نقطه در استان مورد تهاجم قرار گرفته و بر اثر آن، ۴۵ نفر شهید شده‌اند.

به گزارش ایلنا، علی‌اکبر ورمقانی شامگاه دوشنبه اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های اولیه، تا این لحظه ۴۵ نفر به شهادت رسیده‌ و تعدادی نیز مجروح شده‌اند که روند رسیدگی به وضعیت آنان ادامه دارد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حملات، با هماهنگی ستادهای مدیریت بحران شهرستان‌ها، نیروهای امدادی، آتش‌نشانی و جمعیت هلال‌احمر در محل‌های حادثه حاضر شدند و عملیات امدادرسانی، جست‌وجو، نجات و آواربرداری را آغاز کرده‌اند که همچنان ادامه دارد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی کردستان تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان در آماده‌باش کامل قرار دارند و خدمات‌رسانی به آسیب‌دیدگان با تمام ظرفیت در حال انجام است.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
