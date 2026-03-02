شمار شهدای تجاوز آمریکایی-صهیونیستی در اصفهان به ۴۷ نفر رسید

به گزارش ایلنا، اکبر صالحی شامگاه دوشنبه در گفت و گویی افزود: از آغاز جنگ تحمیلی اخیر، تاکنون ۱۲ شهرستان اصفهان درگیر حملات جنایتکارانه دشمنان شده اند.

وی همچنین از انهدام پهبادهای دشمن در آسمان اصفهان و مناطق مختلف استان طی دفاع جانانه نیروهای مدافع امنیت در این مدت خبر داد و افزود: جزییات و شمار دقیق این پهبادها متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

صالحی با بیان اینکه تدابیر لازم امنیتی در جلسات شورای تامین استان و شهرستان ها اتخاذ شده است، افزود: با تلاش اعضای شورای تامین به ویژه در سپاه پاسداران، فراجا، اطلاعات و دستگاه قضا اکنون مجموعه نیروهای حافظ امنیت مردم با آمادگی کامل در حال انجام وظیفه و ایفای ماموریت هستند.

معاون استاندار اصفهان به مردم استان اطمینان خاطر داد که همه تدابیر انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی با اشراف کامل نیروها اندیشیده شده و اوضاع به طور دقیق و مستمر رصد می شود.

صالحی افزود: با همگرایی متولیان اقتصادی استان، مشکلی در تامین کالاهای راهبردی و مایحتاج مردم وجود ندارد و این فرایند به خوبی مدیریت شده است.

معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان گفت: در زمینه تامین سوخت نیز خدمات رسانی با مشارکت شرکت پخش فرآورده های نفتی و جایگاه داران مطلوب است، در حالی که ابتدای جنگ برای این موضوع نگرانی هایی برای مردم استان وجود داشت.

صالحی با تکذیب هر گونه اختلال در ارائه خدمات درمانی به مردم در بیمارستان ها افزود: همه مراکز درمانی و بهداشتی بدون هیچ مشکلی در حال ارائه خدمت به شهروندان هستند.

وی اضافه کرد: از ابتدای وقوع جنگ تحمیلی، همه نهادهای امدادی، اورژانس، هلال احمر و آتش نشانی در آماده باش کامل بسر می برند.

معاون استاندار اصفهان از مردم فهیم استان برای حضور حماسی و احساسی در ساعت های نخستین اعلام خبر شهادت رهبر معظم انقلاب قدردانی کرد.

وی عنوان کرد: حضور پرشور مردم آگاه اصفهان در موکب های سوگواری شهادت رهبر معظم انقلاب، ضمن خنثی کردن توطئه های چندلایه دشمن آمریکایی- صهیونیستی برای مدافعان امنیت نیز قوت قلب خواهد بود.

