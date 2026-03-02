اسکله صیادی در جاسک مورد حمله قرار گرفت/ ۱۰۰ فروند لنج دچار حریق شد

اسکله صیادی در جاسک مورد حمله قرار گرفت/ ۱۰۰ فروند لنج دچار حریق شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از حمله نیروهای آمریکایی صهیونیستی به یک اسکله صیادی در جاسک خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهرداد حسن‌زاده در توضیح این خبر اظهار کرد: جنگنده‌های متجاوزان آمریکایی صهیونیستی در یک حمله هوایی، اسکله صیادی در شهر جاسک را با جنگنده مورد هجوم قرار دادند.

وی افزود: بر اثر این حمله بیش از ۱۰۰ لنج که متعلق به مردم است دچار حریق و آسیب جدی شده است.

مدیرکل بحران استانداری هرمزگان، تأکید کرد: یک نفر در این حمله هوایی مصدوم شده است.

 

