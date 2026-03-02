معدوم سازی ۸۴  هزار کیلوگرم مواد غذایی  در یزد

سرپرست گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان یزد به مناسبت ۱۱ اسفند، روز ملّی بهداشت محیط گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۱۲۵ هزار بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی استان انجام شده است.

به گزارش ایلنا از یزد، حسین امیریان با اشاره به عملکرد یکساله واحد بهداشت محیط دانشگاه اظهار کرد: تعداد ۱۹۶ هزار و ۵۱۴ مورد کلرسنجی از آب شرب و همچنین چهار هزار و ۲۸۲ نمونه گیری میکروبی از آب آشامیدنی صورت گرفته است. 

وی تعداد کل نمونه شیمیایی آب آشامیدنی را ۵۵۴ مورد و تعداد اندازه گیری با تجهیزات پرتابل را ۱۰۸ هزار و ۷۲۱ مورد برشمرد. 

امیریان مقدار مواد غذایی معدوم شده را ۸۴ هزار و ۱۷۸ کیلوگرم  و تعداد اخطار بهداشتی را ۹ هزار و ۳۰۶ مورد عنوان کرد. 

وی تصریح کرد: تعداد موارد معرفی شده به مراجع قضایی هزار و ۴۲۰ مورد و تعداد موارد متخلف تعطیل شده  ۵۲۷ مورد بوده است.

