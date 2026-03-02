معدوم سازی ۸۴  هزار کیلوگرم مواد غذایی  در یزد

به گزارش ایلنا از یزد، حسین امیریان با اشاره به عملکرد یکساله واحد بهداشت محیط دانشگاه اظهار کرد: تعداد ۱۹۶ هزار و ۵۱۴ مورد کلرسنجی از آب شرب و همچنین چهار هزار و ۲۸۲ نمونه گیری میکروبی از آب آشامیدنی صورت گرفته است.

وی تعداد کل نمونه شیمیایی آب آشامیدنی را ۵۵۴ مورد و تعداد اندازه گیری با تجهیزات پرتابل را ۱۰۸ هزار و ۷۲۱ مورد برشمرد.

امیریان مقدار مواد غذایی معدوم شده را ۸۴ هزار و ۱۷۸ کیلوگرم و تعداد اخطار بهداشتی را ۹ هزار و ۳۰۶ مورد عنوان کرد.

وی تصریح کرد: تعداد موارد معرفی شده به مراجع قضایی هزار و ۴۲۰ مورد و تعداد موارد متخلف تعطیل شده ۵۲۷ مورد بوده است.

انتهای پیام/