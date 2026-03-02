به گزارش ایلنا، ستاد تشییع و تدفین شهدای دانش آموز شهر میناب در اطلاعیه شماره یک این ستاد چنین اعلام کرد:

بسم رب الشهداء والصدیقین

مِن المُومنین رجال صَدقوا ما عاهَدوا الله علیه فمِنهُم من قضی نَحبه ومِنهم من یَنتظر وما بَدلوا تَبدیلا(سوره احزاب -آیه ٢٣)

ملت رشید و بزرگوار ایران، ضمن عرض تسلیت شهادت مقتدای نستوه، شجاع، بصیر و مجاهد خستگی ناپذیر ایران و جهان اسلام، حضرت آیت الله العظمی امام

خامنه ای عزیز (رضوان الله تعالی علیه)، در روز گذشته دانش آموزان مظلوم مدرسه شجره طیبه شهر میناب در حمله ددمنشانه شرورترین رژیم ها، جانیان و مفسدان جهان، آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونی به شهادت رسیدند.

به اطلاع شما مردم شهیدپرور رسانده می‌شود مراسم تشییع و تدفین این نوگلان مظلوم شهید در روز سه شنبه ۱۲ اسفند از ساعت ۸ صبح از میدان شهدا شهر میناب شروع و از مسیر بلوار امام خمینی (ره) - بلوار بسیج - بلوار ساحلی و تا گلزار شهدا بر دستان شما مردم ولایتمدار تشییع و تدفین خواهند شد.

در حمله سبعانه رژیم خبیث صهیونیستی و امریکای جنایتکار به مدرسه ابتدایی دخترانه شجره طیبه میناب ۱۶۵ نفر شامل دانش آموزان، کادر آموزشی و والدین دانش آموزان شهید و ۹۵ نفر نیز زخمی شدند.

