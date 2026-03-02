لغو مأموریت و مرخصی مدیران سیستان و بلوچستان
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: مأموریت و مرخصی مدیران لغو شده است، مدیران پای کار خدمات رسانی شبانه روزی به مردم هستند.
به گزارش ایلنا، عباسعلی ارجمندی ادامه داد: ضرورت دارد فرمانداران و کلیه مدیران استان با نظارتی ویژه با هرگونه احتکار و ذخیره سازی کالا مبارزه کنند و خاطیان به نهادهای متولی، معرفی شوند.
وی افزود: شورای اداری شهرستانها با حضور مسئولانه مدیران برگزار شود و اطلاع رسانی و پیگیری مصوبات با جدیت ادامه یابد.