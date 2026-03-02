حقوق کارمندان به موقع پرداخت می شود/فعالیت مستمر شعب کشیک بانک های سرتاسر استان نظارت می شود

به گزارش ایلنا، مهرداد عرب اول، روز دوشنبه اظهار داشت: فرمانداران فعالیت شعب کشیک بانک ها را رصد و با هر گونه ترک فعل با جدیت برخورد شود.

وی افزود: برای خدمات رسانی مطلوب بانک ها،تمهیدات ویژه ای از پیش اندیشیده شده و حالا وقت ارائه خدمات به مردم است.

وی عنوان کرد: برای پرداخت حقوق کارمندان هیچ گونه مشکلی وجود ندارد،مردم به شایعات توجه نکنند.

