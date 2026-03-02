رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان:
حقوق کارمندان به موقع پرداخت می شود/فعالیت مستمر شعب کشیک بانک های سرتاسر استان نظارت می شود
کد خبر : 1757851
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان گفت: حقوق کارمندان به موقع پرداخت می شود.
به گزارش ایلنا، مهرداد عرب اول، روز دوشنبه اظهار داشت: فرمانداران فعالیت شعب کشیک بانک ها را رصد و با هر گونه ترک فعل با جدیت برخورد شود.
وی افزود: برای خدمات رسانی مطلوب بانک ها،تمهیدات ویژه ای از پیش اندیشیده شده و حالا وقت ارائه خدمات به مردم است.
وی عنوان کرد: برای پرداخت حقوق کارمندان هیچ گونه مشکلی وجود ندارد،مردم به شایعات توجه نکنند.