معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان:
تامین و توزیع کالاها در جریان است/۷۰ درصد آرد مورد نیاز نانوایی ها تأمین شده است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری سیستان و بلوچستان از تامین و توزیع کالاها بدون هیچ گونه مشکلی، در استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، مجیب حسنی روز دوشنبه، اظهار داشت: ،هیچ کمبودی در بازار نیست، تامین و توزیع کالاهای اساسی و ضروری مردم بهصورت مستمر در جریان است.
وی اذعان داشت: رصد مستمر بازار در استان انجام میشود و جای نگرانی نیست،با هر گونه گرانفروشی و احتکار برخورد می شود.
حسنی عنوان کرد: توزیع کالاها بدون هیچ مشکل و وقفهای در بازار انجام میشود، تمامی فروشگاههای سطح استان باز است و اقلام و کالاهای اساسی به میزان کافی در انبارها ذخیرهسازی شده است.
وی افزود: در پی افزایش تقاضای مردم برای نان، سهمیه آرد نانواییها و ساعات کار پخت نان، افزایش یافته تا پخت و توزیع نان مستمر و بدون وقفه انجام شود. ۷۰درصد آرد مورد نیاز نانوایی ها تأمین شده است.
حسنی عنوان کرد: بر اساس ابلاغیه شورای هماهنگی بانک ها،کلیه بانک های استان با ۳۰ درصد ظرفیت پرسنل از ساعت ۸ الی ۱۲ فعالیت خواهند داشت.
وی افزود: از مردم میخواهیم تا با آرامش خاطر اقدام به خرید کالاهای اساسی و مورد نیاز کنند.