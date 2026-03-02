معاون اقتصادی استاندار قزوین خبر داد؛

مصدومیت 3 نفر و تخریب یک کارخانه در حمله هوایی به شهرک کاسپین

معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: حدود یک فروند هواپیمای دشمن به شهرک کاسپین با 2 یا 3 موشک واحدهای صنعتی این شهرک را مورد حمله قرار دادند.

به گزارش ایلنا از قزوین، محمدرضا صفی‌‌خانی از حمله هواپیماهای ائتلاف آمریکا-اسرائیل به شهرک صنعتی کاسپین خبر داد و گفت: حدود ساعت 2.5 بعدازظهر یک فروند هواپیمای دشمن به شهرک کاسپین با 2 یا 3 موشک واحدهای صنعتی این شهرک را مورد حمله قرار دادند.

وی اضافه کرد: در این حمله یکی از واحدهای تولید تولیدکننده تانکرهای صنعتی 100 درصد تخریب و مابقی واحدها بین 10 تا 90 درصد خسارت دیدند که بعد از ارزیابی دقیق میزان خسارت‌ها به مردم گزارش می‌دهیم.

معاون اقتصادی استاندار از مصدومیت 3 نفر در این حمله هوایی خبر داد و گفت: این حمله به منطقه‌ای از شهرک صورت گرفته که در آن صنایع شوینده و فلزی قرار دارند که هیچ‌کدام صنایع نظامی محسوب نمی‌شوند.

صفی‌خانی ادامه داد: این حمله غیرمتعارف با هدف ضربه زدن به زیرساخت‌های اقتصادی ما صورت گرفته و خوشبختانه همه واحدهای شهرک صنعتی کاسپین فعال هستند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

