پیام تسلیت استاندار فارس در پی شهادت مظلومانه رهبر انقلاب

به گزارش ایلنا، در متن پیام حسینعلی امیری آمده است:

بِسمِ‌الله‌الرَحمنِ‌الرَحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (قدس‌ سره) که در سنگر خدمت با حمله ددمنشانه رژیم سفاک صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به وقوع پیوست، قلوب آزادگان و ملت شریف ایران را در بهت و ماتمی عمیق فرو برد.

ایشان در قامت رهبری صبور، مقتدر و شجاع تا آخرین لحظه حیات خویش، بر حجت خود با خدای متعال و پیمان با آرمان‌های امام راحل (ره) ایستادگی کردند وبه درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

اینجانب، این ثلمه جبران‌ناپذیر را به پیشگاه حضرت بقیه‌الله‌الاعظم (عج)، بیت مکرم و معزز ایشان، سران قوا، نیروهای مقتدر مسلح و عموم ملت غیور و ولایت‌مدار ایران، به‌ویژه مردم شریف و سوگوار استان فارس تسلیت عرض می‌نمایم و بر این نکته تأکید می‌کنم که وحدت و همدلی وهمراهی شما ملت بزرگ سنگری پولادین در برابر دشمنان سفاکی که به به شکست نیروهای مسلح در دفاع از کشور و تمامیت ارضی وتجزیه ایران عزیز می اندیشند خواهد بود.

وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ

