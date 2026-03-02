به گزارش ایلنا، در پی حمله ددمنشانه رژیم منحوس صهیونی و آمریکای جنایتکار، و شهادت قائد امت، حضرت آیت‌الله امام سید علی خامنه‌ای(قدس سره)، سازمان فرهنگی شهرداری شیراز بلافاصله ستاد بحران تشکیل داد و عملیات گسترده فضاسازی بصری و پشتیبانی لجستیکی از سوگواره‌های مردمی را در دستور کار قرار داد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز، در این خصوص اظهار داشت: از همان صبح روز گذشته که این خبر جانسوز دریافت شد، ستاد بحران تشکیل و امورات مربوط به تجمع ساعت ۹ صبح در میدان امام حسین(ع) به‌سرعت برنامه‌ریزی و اجرا شد.

محمدعلی چوبینی، افزود: در کوتاه‌ترین زمان ممکن، طراحی ۱۷۰ سازه تبلیغاتی به اتمام رسیده و دو چاپخانه به‌طور شبانه‌روزی در حال آماده‌سازی اقلام چاپی هستند؛ اگرچه ماهیت کار اقتضا می‌کند که سرعت نصب نیازمند زمان باشد.

چوبینی تصریح کرد: همچنین، طراحی مابقی سازه‌های تجاری که باید در پی این اقدام نصب شوند، در حال انجام است و به‌محض تکمیل، وارد مرحله اجرا خواهند شد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز گفت: در راستای سیاه‌پوش کردن شهر، حجم انبوهی ریسه مشکی تهیه شده که نصب آن‌ها توسط مناطق شهرداری از روز گذشته آغاز شده است. عملیات خرید در سطوح مختلف برای تأمین هر میزان ریسه و پرچم ادامه دارد و سفارش تولید انبوه نیز برای جبران کمبودها ثبت شده است.

وی ادامه داد: در حوزه مردمی، پشتیبانی بی‌وقفه از گروه‌ها، مواکب و کارناوال‌های مردمی که توسط چند نهاد در حال سازماندهی هستند، به‌طور مستمر توسط این سازمان انجام می‌پذیرد.

معاون فرهنگی شهردار شیراز خاطرنشان کرد: بدون شک با سعه صدر و همراهی مسئولانه جامعه، ان‌شاءالله این مرحله دشوار را پشت سر خواهیم گذاشت.

