خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری شیراز:

مایحتاج روزانه میوه و تره‌بار شهروندان شیراز کاملاً تأمین است

کد خبر : 1757830
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز با تأکید بر آرامش بازار میوه و تره‌بار شهر، اعلام کرد: با وجود شرایط فعلی منطقه، هیچ‌گونه نگرانی بابت تأمین مایحتاج اساسی شهروندان وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، سجاد خلیلی اظهار داشت: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با تمامی تأمین‌کنندگان و بخش‌های مرتبط، موجودی میوه و تره‌بار مورد نیاز مردم شیراز به طور کامل و مستمر تأمین شده و هیچ‌گونه کمبودی در سطح شهر وجود ندارد.

وی همچنین به روال عادی فعالیت‌های مراکز توزیع اشاره کرد و افزود: میدان مرکزی میوه و تره‌بار شیراز و همچنین بازارچه‌های شهر شیراز که تحت نظارت شهرداری شیراز فعالیت می‌کنند، در حال خدمت‌رسانی به شهروندان هستند و فعالیت‌های خود را به صورت عادی و روان ادامه می‌دهند.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری در پایان از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش خود به شایعات توجه نکنند و نگران تأمین نیازهای ضروری خود نباشند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل