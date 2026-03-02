به گزارش ایلنا، سجاد خلیلی اظهار داشت: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با تمامی تأمین‌کنندگان و بخش‌های مرتبط، موجودی میوه و تره‌بار مورد نیاز مردم شیراز به طور کامل و مستمر تأمین شده و هیچ‌گونه کمبودی در سطح شهر وجود ندارد.

وی همچنین به روال عادی فعالیت‌های مراکز توزیع اشاره کرد و افزود: میدان مرکزی میوه و تره‌بار شیراز و همچنین بازارچه‌های شهر شیراز که تحت نظارت شهرداری شیراز فعالیت می‌کنند، در حال خدمت‌رسانی به شهروندان هستند و فعالیت‌های خود را به صورت عادی و روان ادامه می‌دهند.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری در پایان از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش خود به شایعات توجه نکنند و نگران تأمین نیازهای ضروری خود نباشند.

