رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری شیراز:
مایحتاج روزانه میوه و ترهبار شهروندان شیراز کاملاً تأمین است
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز با تأکید بر آرامش بازار میوه و ترهبار شهر، اعلام کرد: با وجود شرایط فعلی منطقه، هیچگونه نگرانی بابت تأمین مایحتاج اساسی شهروندان وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، سجاد خلیلی اظهار داشت: با هماهنگیهای صورتگرفته با تمامی تأمینکنندگان و بخشهای مرتبط، موجودی میوه و ترهبار مورد نیاز مردم شیراز به طور کامل و مستمر تأمین شده و هیچگونه کمبودی در سطح شهر وجود ندارد.
وی همچنین به روال عادی فعالیتهای مراکز توزیع اشاره کرد و افزود: میدان مرکزی میوه و ترهبار شیراز و همچنین بازارچههای شهر شیراز که تحت نظارت شهرداری شیراز فعالیت میکنند، در حال خدمترسانی به شهروندان هستند و فعالیتهای خود را به صورت عادی و روان ادامه میدهند.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری در پایان از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش خود به شایعات توجه نکنند و نگران تأمین نیازهای ضروری خود نباشند.