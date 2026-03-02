حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به 20 نقطه در کردستان / 23 نفر شهید شدند
معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان و رئیس شورای اطلاعرسانی استان گفت: در حملات آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی صهیونیستی، تاکنون 20 نقطه در استان کردستان مورد تهاجم قرار گرفته است. در جریان این حملات، تاکنون 23 نفر به شهادت رسیده و تعدادی نیز مجروح شدهاند.
به گزارش ایلنا، علیاکبر ورمقانی افزود: بلافاصله پس از وقوع حملات، با همکاری ستادهای مدیریت بحران شهرستانها، نیروهای امدادی، آتشنشانی و جمعیت هلالاحمر در محلهای مورد نظر حاضر شده و عملیات امداد و نجات و آواربرداری را آغاز کردهاند که در برخی نقاط همچنان ادامه دارد.