به گزارش ایلنا، روح‌الله خوشبخت با اشاره به پیش‌بینی بارندگی شدید در روزهای آینده، اعلام کرد: تمامی مناطق و سازمان‌های وابسته شهرداری در حالت آماده‌باش کامل هستند تا در صورت بروز آب‌گرفتگی یا دیگر مشکلات، سریعاً اقدام شود.

وی افزود: اقدامات پیشگیرانه شامل پاک‌سازی کانال‌ها و جوی‌های دفع آب‌های سطحی، کنترل نقاط مستعد آب‌گرفتگی و استقرار پمپ‌ها و تجهیزات امدادی در مناطق مختلف شهر صورت گرفته است.

خوشبخت تأکید کرد: نیروهای عملیاتی مدیریت بحران، خدمات شهری و حوزه فنی و عمرانی آماده عملیات هستند و در همکاری با سازمان‌های امدادی، تلاش می‌کنند عبور و مرور شهروندان در بارندگی با کمترین مشکل انجام شود.

معاون شهردار شیراز از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، از تردد غیرضروری در نقاط حادثه‌خیز خودداری کنند، از توقف کنار درختان و سازه‌های ناپایدار پرهیز کنند و هنگام رانندگی، سرعت و فاصله ایمنی را رعایت کنند.

وی در پایان یادآور شد: در صورت مواجهه با مشکلاتی مانند بسته شدن مسیرها، سقوط درختان یا قطع برق، شهروندان می‌توانند آن را از طریق سامانه ۱۳۷ به اطلاع شهرداری برسانند تا تیم‌های عملیاتی سریعاً وارد عمل شوند.

