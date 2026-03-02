ضرورت وحدت رویه و ساماندهی مجروحان و مصدومان احتمالی جنگ

به گزارش ایلنا، سید بصیر هاشمی دوشنبه ۱۱ اسفند در نشست مشترک با رؤسای مراکز درمانی شیراز با تشریح نقش محوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز در هدایت و نظارت بر امر سلامت، وظیفه دانشگاه‌های علوم پزشکی را در راس نظام سلامت به ویژه در مدیریت شرایط بحرانی، مهم و خطیر عنوان کرد.

وی گفت: ما باید از ظرفیت‌های بخش‌های مختلف، در بخش خصوصی و دولتی به صورت یکپارچه استفاده کنیم؛ هم‌افزایی یک الزام عملیاتی برای پاسخگویی سریع و مؤثر به نیازهای مردم است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد: ساماندهی مجروحان و مصدومان احتمالی نیازمند وحدت رویه و همکاری بیش از پیش مراکز درمانی است.

روسای مراکز درمانی شیراز، نیز در این نشست هر کدام به تفصیل به بیان دیدگاه‌ها، چالش‌ها و پیشنهادهای عملیاتی خود پرداختند.