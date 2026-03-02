خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبرداد؛

ضرورت وحدت رویه و ساماندهی مجروحان و مصدومان احتمالی جنگ

کد خبر : 1757819
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر ضرورت وحدت رویه و تعامل مراکز درمانی این کلانشهر برای ساماندهی مجروحان و مصدومان احتمالی جنگ فعلی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، سید بصیر هاشمی دوشنبه ۱۱ اسفند در نشست مشترک با رؤسای مراکز درمانی شیراز با تشریح نقش محوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز در هدایت و نظارت بر امر سلامت، وظیفه  دانشگاه‌های علوم پزشکی را در راس نظام سلامت به ویژه در مدیریت شرایط بحرانی، مهم و خطیر عنوان کرد.

وی گفت: ما باید از ظرفیت‌های بخش‌های مختلف، در بخش خصوصی و دولتی به صورت یکپارچه استفاده کنیم؛ هم‌افزایی یک الزام عملیاتی برای پاسخگویی سریع و مؤثر به نیازهای مردم است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد: ساماندهی مجروحان و مصدومان احتمالی نیازمند وحدت رویه و همکاری بیش از پیش مراکز درمانی است.

روسای مراکز درمانی شیراز، نیز در این نشست هر کدام به تفصیل به بیان دیدگاه‌ها، چالش‌ها و پیشنهادهای عملیاتی خود پرداختند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل