فرماندار بوشهر تکذیب کرد:

شایعه بودن دستور تخلیه اضطراری مناطق جنوبی شهرستان بوشهر

فرماندار شهرستان بوشهر به شایعات ساختگی دشمن درباره تخلیه این شهر واکنش نشان داده و با تکذیب این شایعات گفت: شهروندان به شایعات منتشر شده از جمله شایعه تخلیه اضطراری مناطق جنوبی شهر بوشهر توجه نکنند.

به گزارش ایلنا، محمد مظفری افزود: انتشار این شایعات، اقدامی در راستای تهاجم نظامی دشمن و در قالب رسانه‌ای برای ایجاد نگرانی در میان مردم است از این رو مردم باید هوشیار باشند و به شایعات موجود توجهی نداشته باشند.

وی ادامه داد: تمامی بخش‌های اجرایی و امنیتی در آمادگی کامل قرار دارند و شرایط عمومی شهر عادی و روند زندگی روزمره مردم بدون اختلال در جریان است. شهروندان عزیز اخبار معتبر را از رسانه‌های رسمی پیگیری کنند.

 

