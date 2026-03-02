فرماندار بوشهر تکذیب کرد:
شایعه بودن دستور تخلیه اضطراری مناطق جنوبی شهرستان بوشهر
فرماندار شهرستان بوشهر به شایعات ساختگی دشمن درباره تخلیه این شهر واکنش نشان داده و با تکذیب این شایعات گفت: شهروندان به شایعات منتشر شده از جمله شایعه تخلیه اضطراری مناطق جنوبی شهر بوشهر توجه نکنند.
به گزارش ایلنا، محمد مظفری افزود: انتشار این شایعات، اقدامی در راستای تهاجم نظامی دشمن و در قالب رسانهای برای ایجاد نگرانی در میان مردم است از این رو مردم باید هوشیار باشند و به شایعات موجود توجهی نداشته باشند.
وی ادامه داد: تمامی بخشهای اجرایی و امنیتی در آمادگی کامل قرار دارند و شرایط عمومی شهر عادی و روند زندگی روزمره مردم بدون اختلال در جریان است. شهروندان عزیز اخبار معتبر را از رسانههای رسمی پیگیری کنند.