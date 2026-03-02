استاندار: اصفهان، امروز باید الگوی کارآمدی در کشور باشد
استاندار اصفهان گفت: اصفهانِ پیشگام در ایثار و شهادت، امروز هم باید الگوی انسجام و کارآمدی در سطح کشور باشد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی جمالینژاد روز دوشنبه در نشست صمیمانه با جمعی از دبیران احزاب و نخبگان سیاسی استان، با تاکید بر شرایط حساس و سرنوشتساز کنونی، افزود: وحدت کلمه و انسجام داخلی کلیدیترین مولفه در قدرت دفاعی کشور است و فعالان سیاسی باید با نگاهی فرابخشی، در مسیر امیدآفرینی و تقویت همبستگی ملی گام بردارند.
وی با اشاره به اتفاقات اخیر در کشور و ضرورت هوشیاری در برابر تهدیدات دشمنان، ادامه داد: دفاع از کیان ایران اسلامی تنها یک مأموریت نظامی نیست؛ بلکه ریشه در سرمایه اجتماعی و وحدت میان آحاد مردم و جریانهای سیاسی دارد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه تفاوت دیدگاهها نباید به شکاف در صفوف ملی منجر شود، اظهار داشت:در شرایطی که بدخواهان به دنبال ناامید کردن مردم و ایجاد گسستهای اجتماعی هستند، احزاب و نخبگان به عنوان حلقههای میانی، وظیفه دارند با تکیه بر مشترکات ملی، فضای همدلی را در جامعه ترویج کنند.
وی، بر لزوم شنیدن صدای نخبگان تاکید کرد و افزود: دربهای استانداری به روی تمامی جریانهای سیاسی که دغدغه اعتلای نظام و خدمت به مردم را دارند باز است.
جمالینژاد خاطرنشان کرد: برای عبور از پیچهای تاریخی و حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، به یک "اراده واحد" و "صدای مشترک" نیاز داریم.
وی اضافه کرد:اقتدار امروز ما مدیون خون شهداست و صیانت از این میراث، در گرو تقویت پیوند میان حاکمیت و مردم و حرکت در مسیر بیانیه گام دوم انقلاب است.
استاندار اصفهان همچنین در نشستی صمیمانه با جمعی از جانبازان این استان با اشاره به نقش آنها در ایجاد انسجام اجتماعی، بر لزوم توسعه این نقشآفرینی در شرایط کنونی تأکید کرد.
وی با قدردانی از نقشآفرینی مجاهدانه جانبازان در برهههای حساسی نظیر جنگ ۱۲ روزه، خواستار تداوم این رویکرد در راستای افزایش انسجام اجتماعی در شرایط کنونی شد.
جمالی نژاد، جانبازان را محور اعتماد و همگرایی اقشار مختلف جامعه دانست و بر لزوم توسعه این نقش در شرایط فعلی تأکید کرد و خواستار ایفای نقش محوری جانبازان در ایجاد اتحاد مقدس شد.
در این دیدار با اشاره به حملات جنایتکارانه اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی و شهادت پیشوای امت اسلامی، یاد و خاطر ایشان و همچنین فرماندهان و شهروندان شهید این حملات گرامی داشته شد.
جانبازان حاضر نیز ضمن ابراز همدردی و همراهی با مدیریت استان در رخدادهای اخیر، برای نقشآفرینی در عرصه ایجاد اتحاد و همافزایی اجتماعی اعلام آمادگی کردند.