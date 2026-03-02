به گزارش ایلنا از اصفهان، حجت‌الله علی عسکریان اظهار کرد: از امروز دوشنبه تا پنج روز آینده جو به نسبت ناپایداری در استان حاکم خواهد بود.

به گفته وی، امروز به تدریج افزایش ابر و وزش باد به نسبت شدید پیش‌بینی می‌شود و در غرب استان بارش‌های پراکنده دور از انتظار نیست.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: روز چهار شنبه در غرب و جنوب استان، بارش برف و باران و وزش باد به نسبت شدید خواهیم داشت و در سایر مناطق استان نیز بارش‌های پراکنده و ضعیف پیش‌بینی می‌شود.

علی‌عسکریان با اشاره به کاهش یک تا سه درجه‌ای دمای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو اضافه کرد: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان طی این مدت بین ۱۸ و سه درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

به گفته وی، بوئین میاندشت با کمینه دمای پنج درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان طی ساعات پیش رو است.

