دما در اصفهان کاهش مییابد
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان از کاهش یک تا سه درجهای دما طی ۲۴ ساعت پیشرو خبرداد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، حجتالله علی عسکریان اظهار کرد: از امروز دوشنبه تا پنج روز آینده جو به نسبت ناپایداری در استان حاکم خواهد بود.
به گفته وی، امروز به تدریج افزایش ابر و وزش باد به نسبت شدید پیشبینی میشود و در غرب استان بارشهای پراکنده دور از انتظار نیست.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: روز چهار شنبه در غرب و جنوب استان، بارش برف و باران و وزش باد به نسبت شدید خواهیم داشت و در سایر مناطق استان نیز بارشهای پراکنده و ضعیف پیشبینی میشود.
علیعسکریان با اشاره به کاهش یک تا سه درجهای دمای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو اضافه کرد: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان طی این مدت بین ۱۸ و سه درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.
به گفته وی، بوئین میاندشت با کمینه دمای پنج درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان طی ساعات پیش رو است.