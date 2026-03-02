به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی اظهار کرد: از صبح امروز حملات آمریکای صهیونی به چند شهرستان استان اصفهان داشته‌ایم.

وی ادامه داد: در این حملات نیز تعدادی شهید شدند که آمار و اطلاعات آن را متعاقباً اعلام می‌کنیم.

معاون انتظامی و امنیتی استانداری اصفهان تاکید کرد: تاکنون حمله‌ای به تاسیسات هسته‌ای نطنز انجام نشده است و اخبار در این زمینه تکذیب می‌شود.

انتهای پیام/