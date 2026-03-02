فرآیندهای پستی در سراسر فارس بدون فقه در حال انجام است

به گزارش ایلنا، روح اله عباسی امروز دوشنبه یازدهم اسفند ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: با در نظر گرفتن مصوبه ۴۰ روز عزای عمومی و تعطیلی ۷ روزه رسمی، اداره کل پست استان فارس به مردم شریف شیراز و استان اطمینان می‌دهد که خدمات پستی متوقف نخواهد شد.

وی افزود: بنابر دستورالعمل ابلاغی از سوی ستاد بحران شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، تمامی فرآیندهای اجرایی پستی اعم از قبول مرسولات، مبادلات، رهسپاری آن‌ها به مقصد و توزیع نهایی مرسولات در سطح شهر شیراز و استان فارس، بدون هیچ‌گونه اختلال و وقفه در حال انجام است.

عباسی یادآور شد: تمامی نواحی و دفاتر دولتی پست و همچنین ادارات پست شهرستان ها با هدف خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم عزیز در این ایام، از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۲ ظهر به صورت شیفت بندی در حال فعالیت است.

