به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صابر پرنیان اظهار کرد: همانطور که با تدابیر دولت و پشتیبانی ملت می‌توانیم پاسخ قاطع و محکم به شرارت‌های اسرائیل و آمریکا بدهیم، در بخش صنعت، معدن و تجارت نیز از همان ابتدای آغاز جنگ تحمیلی پای کار تولید و تجارت استان هستیم و عوامل کارشناسی ساماندهی شده است.

وی افزود: بر این اساس در بخش نظارت و بازرسی از بازار و همچنین رسیدگی به امور فعالان اقتصادی در بدنه کارشناسی تخصصی، اقدامات لازم ادامه دارد.

وی خاطر نشان کرد: روزمره ورود و خروج کالا در گمرکات استان نیز در حال تسهیل است و مشکل خاصی در تامین مواد اولیه و تجهیزات از طریق گمرکات وجود ندارد؛ در عین حال، تدوین برخی فرآیندهای تسهیل‌کننده دیگر در دستور کار قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: با ابلاغیه وزارت صمت به انجمن‌های تخصصی کشوری صنایع غذایی، زنجیره تولید و توزیع صنایع غذایی مشمول تعطیلی نیست و کارخانجات غذایی، بسته‌بندی و شرکت های پخش به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

