مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی:
تداوم فعالیت۵۰۰ واحد تولیدی مواد غذایی در آذربایجانشرقی بدون تعطیلی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با تسلیت شهادت قائد ملت، امام خامنهای، گفت: صنایع غذایی شامل تعطیلی های عزای عمومی نیست و ۵۰۰ واحد مواد غذایی آذربایجانشرقی به طور عادی تولید و به فعالیت خود ادامه می دهند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صابر پرنیان اظهار کرد: همانطور که با تدابیر دولت و پشتیبانی ملت میتوانیم پاسخ قاطع و محکم به شرارتهای اسرائیل و آمریکا بدهیم، در بخش صنعت، معدن و تجارت نیز از همان ابتدای آغاز جنگ تحمیلی پای کار تولید و تجارت استان هستیم و عوامل کارشناسی ساماندهی شده است.
وی افزود: بر این اساس در بخش نظارت و بازرسی از بازار و همچنین رسیدگی به امور فعالان اقتصادی در بدنه کارشناسی تخصصی، اقدامات لازم ادامه دارد.
وی خاطر نشان کرد: روزمره ورود و خروج کالا در گمرکات استان نیز در حال تسهیل است و مشکل خاصی در تامین مواد اولیه و تجهیزات از طریق گمرکات وجود ندارد؛ در عین حال، تدوین برخی فرآیندهای تسهیلکننده دیگر در دستور کار قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: با ابلاغیه وزارت صمت به انجمنهای تخصصی کشوری صنایع غذایی، زنجیره تولید و توزیع صنایع غذایی مشمول تعطیلی نیست و کارخانجات غذایی، بستهبندی و شرکت های پخش به فعالیت خود ادامه خواهند داد.