خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی:

تداوم فعالیت۵۰۰ واحد تولیدی مواد غذایی در آذربایجان‌شرقی بدون تعطیلی

کد خبر : 1757784
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با تسلیت شهادت قائد ملت، امام خامنه‌ای، گفت: صنایع غذایی شامل تعطیلی های عزای عمومی نیست و ۵۰۰ واحد مواد غذایی آذربایجان‌شرقی به طور عادی تولید و به فعالیت خود ادامه می‌ دهند.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صابر پرنیان اظهار کرد: همانطور که با تدابیر دولت و پشتیبانی ملت می‌توانیم پاسخ قاطع و محکم به شرارت‌های اسرائیل و آمریکا بدهیم، در بخش صنعت، معدن و تجارت نیز از همان ابتدای آغاز جنگ تحمیلی پای کار تولید و تجارت استان هستیم و عوامل کارشناسی ساماندهی شده است.

وی افزود: بر این اساس در بخش نظارت و بازرسی از بازار و همچنین رسیدگی به امور فعالان اقتصادی در بدنه کارشناسی تخصصی، اقدامات لازم ادامه دارد.

وی خاطر نشان کرد: روزمره ورود و خروج کالا در گمرکات استان نیز در حال تسهیل است و مشکل خاصی در تامین مواد اولیه و تجهیزات از طریق گمرکات وجود ندارد؛ در عین حال، تدوین برخی فرآیندهای تسهیل‌کننده دیگر در دستور کار قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: با ابلاغیه وزارت صمت به انجمن‌های تخصصی کشوری صنایع غذایی، زنجیره تولید و توزیع صنایع غذایی مشمول تعطیلی نیست و کارخانجات غذایی، بسته‌بندی و شرکت های پخش به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل