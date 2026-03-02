تداوم تولید در یزد؛ اصناف دارویی و تجهیزات پزشکی فعال هستند

به گزارش ایلنا از یزد، محمدکاظم صادقیان، ظهر امروز در نشستی با اصحاب رسانه استان، ضمن تشریح وضعیت کالاهای اساسی، بر پایداری چرخه تولید در استان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه وضعیت نسبی انبار کالاهای اساسی در استان یزد خوب است افزود: مشکلات جزئی در رابطه با توزیع روغن خوراکی وجود داشت که با هماهنگی شرکت‌های پخش صورت گرفته و توزیع بدون افزایش قیمت با نظارت اداره کل صمت در حال انجام است.

مدیرکل صمت استان یزد با اشاره به عدم وجود مشکل در توزیع برنج در استان یزد به دلیل آزادسازی‌های صورت گرفته تصریح کرد: در مرتفع شد.

صادقیان همچنین در خصوص وضعیت استان در زمینه دام سنگین و سبک، به اولویت خرید شهروندان در دو روز گذشته اشاره کرد و گفت: اولویت خریدهای شهروندان اقلامی مانند مرغ، ماکارونی، تن ماهی، آب معدنی و بیسکویت و نان خشک بوده است ولی خوشبختانه امروز شرایط نرمال‌تری را در این رابطه شاهد هستیم.

وی همچنین از صدور مجوز فعالیت برای چند واحد تامین آب شرب برای شرایط خاص جنگی خبر داد و اطمینان خاطر داد که موجودی آرد استان بسیار خوب است و امکان تامین نان مورد نیاز مردم برای طولانی مدت وجود دارد.

صادقیان با تاکید بر فراوانی خوب مواد شوینده و بهداشتی در استان، خاطرنشان کرد: در حوزه مواد شوینده و بهداشتی نیز فراوانی خوبی در استان وجود دارد و مشکل و نگرانی در این باره نیست.

وی یادآور شد: هرچند تامین کالاهای اساسی مردم در حوزه وزارت جهاد کشاورزی است، اما هم اکنون در توزیع که بر عهده صمت است، مشکلی در استان نداریم و مشکلات جزئی در مورد روغن خوراکی نیز در حال رفع است.

مدیرکل صمت استان با اشاره به مشکل عدم فروش برخی فروشگاه‌های بزرگ طی دو روز گذشته تاکید کرد: طی این دو روز مشکل عدم فروش برخی فروشگاه‌های بزرگ در استان نیز وجود داشت که به آنها در صورت عدم بازگشت به فعالیت، برخورد تعزیراتی شدید خواهیم داشت.

صادقیان به فعالیت گشت‌های مشترک نظارتی در استان اشاره و خاطر نشان کرد: گشت‌های مشترک نظارتی در استان شکل گرفته و در قالب چهار بخش در حال فعالیت هستند و همزمان در صورت بروز تخلف، در همان مکان تشکیل پرونده خواهد شد.

وی یادآور شد: طی دو ماه گذشته ۵۰۰ میلیارد تومان جریمه در قالب پرونده‌های تشکیل شده گشت‌های نظارتی صادر شده است.

انتهای پیام/