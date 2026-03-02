پخت نان در آذربایجان شرقی ۲ نوبتی شد

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی روز دوشنبه در حاشیه جلسه شورای تنظیم بازار آذربایجان شرقی به ریاست استاندار در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: سهمیه آرد نانوایی ها افزایش یافته، ذخایر راهبردی آذربایجان شرقی در وضعیت مطلوب بوده بر این اساس مردم نگران تامین کالا نباشند، اکنون با تامین آرد نانوایی ها، پخت نان در بیشتر نانوایی ها ۲ نوبته شده است.

وی افزود: مردم استان هیچ نگرانی نسبت به تامین کالاهای اساسی نداشته باشند زیرا به اندازه کافی در انبارهای استان موجود است.

شفیعی ادامه داد: پیش از این تمام تدابیر لازم برای تامین اقلام اساسی اندیشیده شده و با توجه به موضوع کالابرگ به اندازه همه مردم استان کالا موجود است.

رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در ادامه ضریب اطمینان بالایی به موجودی انبارها داد و خاطرنشان کرد: برای مدت زمان طولانی اقلام مصرفی مورد نیاز مردم تامین شده است.

وی با بیان اینکه ذخایر کالاهای اساسی استان به‌صورت کامل پیش‌بینی و تأمین شده است؛ و در این خصوص جای هیچ نگرانی نیست افزود: نیاز همه شهرستان‌ها به‌طور کامل تأمین شده‌ و کالاهای ضروری (روغن، برنج، آرد ، مرغ و مواد غذایی) در انبارهای استان و شهرستان‌ها به‌میزان کافی موجود است و تأمین فوری در صورت نیاز ممکن است.

وی با بیان اینکه جهت حل صف های طویل نانوایی مقرر شد در مناطقی که درخواست نان به جهت مهاجر پذیر بودن برخی شهرستان ها زیاد است با افزایش سهمیه آرد نانوایی ها ، نسبت به ۲ شیفته شدن آنها اقدام شود، افزود: در فرایند تامین آرد نانوایی ها مشکلی در استان نبوده و در صورت نیاز سهمیه نانوایی هایی افزایش می یابد.

