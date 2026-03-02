رئیس پلیس راه مازندران:
ترافیک نیمهسنگین در جادههای شمال/ لغزندگی محورهای کوهستانی مازندران بر اثر بارش برف و باران
رئیس پلیس راه مازندران از ترافیک نیمهسنگین و روان در محورهای ورودی استان خبر داد و نسبت به لغزندگی جادهها به دلیل شرایط جوی هشدار داد.
سرهنگ هادی عبادی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جادههای استان اظهار داشت: در حال حاضر ترافیک در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه در مسیرهای ورودی به سمت مازندران، نیمهسنگین اما روان گزارش شده است.
وی با اشاره به نفوذ سامانه بارشی به استان افزود: هماکنون شاهد بارش باران در اکثر نقاط استان هستیم که موجب لغزندگی سطح جادهها شده است. همچنین در ارتفاعات و گردنههای برفگیر، بارش خفیف برف و پدیده مه باعث کاهش دید افقی شده است.
سرهنگ عبادی در خصوص محدودیتهای تردد خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچگونه محدودیت ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان اعمال نشده و تردد به صورت دوطرفه در جریان است؛ اما با توجه به شرایط جوی، هرگونه تغییر در وضعیت تردد متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
رئیس پلیس راه مازندران در پایان به رانندگان توصیه کرد: با توجه به لغزندگی جادهها، حتماً فاصله طولی ایمن با خودروی جلویی را رعایت کنند، از سرعت و سبقت غیرمجاز به شدت پرهیز نمایند.
وی افزود: هنگام تردد در محورهای کوهستانی، تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند و از سلامت برفپاککن و سیستم روشنایی خودرو اطمینان حاصل کنند.