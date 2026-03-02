هواشناسی چهارمحال و بختیاری هشدار نارنجی صادر کرد

معصومه نوروزی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: با توجه به نقشه های هواشناسی سامانه بارشی از فردا وارد استان شده و تا اواخر وقت چهارشنبه در استان فعالیت دارد.

وی افزود:بارش برف و باران (به ویژه در نیمه غربی و جنوبی استان)، رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید تا شدید، کولاک برف، سقوط بهمن در مناطق مستعد، رخداد پدیده مه و کاهش دید تا اواخر هفته دراستان پیش بینی می‌شود.

نوروزی بیان کرد: اختلال در تردد، لغزندگی سطح جاده‌های درون و برون شهری، آبگرفتگی معابر و احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و کاهش دید در جاده‌ها از پیامد‌های این سامانه بارشی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این سامانه بارشی همه مناطق استان به ویژه کوهرنگ، لردگان، اردل، فلارد، فارسان، خانمیرزا، بروجن، شهرکرد، بروجن و فرخشهر را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

