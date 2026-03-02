معاون استاندار گلستان:
مرغ، گوشت و تخممرغ به میزان لازم و با قیمت مناسب در بازار وجود دارد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان با تاکید بر اینکه وضعیت تامین کالاهای اساسی و نهادههای تولیدی در استان مطلوب است، گفت: تمامی تمهیدات لازم برای چرخش با قدرت چرخهای تولید و بازار در گلستان اندیشیده شده است.
به گزارش ایلنا از گلستان، عبدالعلی کیانمهر در جلسهای با مدیران اتاق بازرگانی، صمت، جهاد کشاورزی، راهداری، غله و اتاق اصناف گلستان، ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته در حوزه تامین مایحتاج مردم، افزود: هماهنگی های لازم با اداره کل راهداری مبنی بر تامین ناوگان مورد نیاز برای حمل بار از جنوب کشور به استان انجام شده تا هیچ گونه خللی در زنجیره تامین توزیع ایجاد نشود.
وی با اشاره به افزایش تقاضا در ماه مبارک رمضان، تصریح کرد: اقدامات لازم در خصوص توزیع آرد مناسبتی در این ایام صورت گرفته و نانواییها به صورت کشیک برای پخت نان در شبانهروز آمادهسازی شدهاند تا شهروندان با هیچ مشکلی در این زمینه مواجه نشوند.
معاون اقتصادی استاندار گلستان در خصوص وضعیت پروتئین در بازار گفت: مرغ، گوشت و تخممرغ به میزان لازم و با قیمت مناسب در بازار وجود دارد و مردم هیچگونه نگرانی در این خصوص نداشته باشند.
کیانمهر با بیان اینکه تیمهای تخصصی بازرسی و نظارت بر بازار و صنوف تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: این تیمها به صورت مستمر در حال بررسی و رصد بازار هستند تا از هرگونه گرانفروشی و احتکار جلوگیری به عمل آید.
وی افزود: رصد و پایش وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی استان نیز به صورت مداوم صورت میگیرد تا از بروز هرگونه مشکل احتمالی در فرآیند تولید جلوگیری شود.
معان استاندار گلستان در خصوص وضعیت مبادلات مرزی اظهار کرد: موضوع بازگشایی مرز و ادامه روند مبادلات تجاری از طریق وزارت خارجه در حال پیگیری است تا ارتباط تجاری برقرار و مرز بازگشایی شود.
وی در خصوص تامین سوخت مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز گفت: خوشبختانه هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد و تامین سوخت در حال انجام است.