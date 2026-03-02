آغاز تشییع شهدای اقتدار در تبریز + اسامی شهدا

مراسم تشییع شهدای حملات صهیونی امریکایی با حضور پرشور مردم غیور و شهید پرور تبریز آغاز شد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، این مراسم در حالی برگزار می شود که حملات ددمنشانه امریکا و اسراییل ادامه دارد و گه گاه صداهای انفجار به گوش می رسد .

مردم تبریز با در دست داشتن تصاویری از رهبر شهید ضمن اعلام در صحنه بودن خود ، برای خونخواهی امام شهدا و سایر شهدا به میدان آمده اند.

اسامی شهدای آذربایجان شرقی که امروز در تبریز تشییع می شوند .

 * ارتش و پدافند:

شهیدان رضا زرنگار، بهرام صمدیان، محمد ابراهیمی و سرباز علی یگانه

 * سپاه پاسداران:

شهیدان علی اکبر سخنور (متولد ۶۸)، جواد بشیری (متولد ۷۲)، رضا بشگزی (متولد ۷۷)، فیروز عبداللهی (متولد ۶۶)، داود اکرمی (متولد ۶۸)، عرفان لطفی (متولد ۷۸)، حمید عابدینی و اسماعیل مهرآرا.

از مجموع ۱۲ شهید، پیکر ۶ نفر در تبریز، ۲ نفر در مراغه و مابقی در ملکان، خسروشاه و باغ معروف آرام خواهند گرفت. پیکر شهید دوازدهم نیز برای تدفین به مشهد منتقل شده است.

