آغاز اسکان اضطراری هموطنان در امامزادگان و بقاع متبرکه مازندران

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری‌جناسمی در گفت‌وگویی ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی الامام خامنه‌ای(رضوان الله) اظهار کرد: در این روزهای پرالتهاب، بقاع متبرکه و آستان‌های امامزادگان واجب‌التعظیم نه‌تنها مأمن دعا و توسل برای پیروزی رزمندگان علیه جنایتکاران، بلکه پناهگاهی معنوی برای ملت خداجوی ایران هستند.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان نیازمند انس با قرآن، مجالس دعا و تقویت روحیه ایمانی هستیم و به همین منظور بقاع متبرکه مازندران درهای خود را با آغوشی باز به روی مردم گشوده‌اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران تصریح: اسکان اضطراری هموطنان در ساختمان‌های بقاع متبرکه با همکاری پایگاه‌های مقاومت بسیج، نیروی انتظامی و فرمانداری‌ها آغاز شده و از تمامی ظرفیت‌ها برای میزبانی از زائرین بهره‌گیری خواهد شد.

حیدری همچنین از برگزاری اجتماع‌های مردمی در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی خبر داد و گفت: راهپیمایی‌های خودجوش مردمی در محکومیت حملات تروریستی آمریکایی صهیونی و همچنین حمایت از رزمندگان جمهوری اسلامی در بقاع متبرکه شاخص استان برگزار می‌شود.

