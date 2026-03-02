خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز اسکان اضطراری هموطنان در امامزادگان و بقاع متبرکه مازندران

کد خبر : 1757666
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران گفت: در پی جنایات آمریکایی و صهیونی علیه ملت ایران، بقاع متبرکه مازندران بار دیگر نقش تاریخی و معنوی خود را به عنوان پناهگاه ملت ایفا خواهند کرد و اسکان اضطراری مسافران در اماکن مذهبی آغاز شده است. ‎

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری‌جناسمی در گفت‌وگویی ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی الامام خامنه‌ای(رضوان الله) اظهار کرد: در این روزهای پرالتهاب، بقاع متبرکه و آستان‌های امامزادگان واجب‌التعظیم نه‌تنها مأمن دعا و توسل برای پیروزی رزمندگان علیه جنایتکاران، بلکه پناهگاهی معنوی برای ملت خداجوی ایران هستند.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان نیازمند انس با قرآن، مجالس دعا و تقویت روحیه ایمانی هستیم و به همین منظور بقاع متبرکه مازندران درهای خود را با آغوشی باز به روی مردم گشوده‌اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران تصریح: اسکان اضطراری هموطنان در ساختمان‌های بقاع متبرکه با همکاری پایگاه‌های مقاومت بسیج، نیروی انتظامی و فرمانداری‌ها آغاز شده و از تمامی ظرفیت‌ها برای میزبانی از زائرین بهره‌گیری خواهد شد.

حیدری همچنین از برگزاری اجتماع‌های مردمی در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی خبر داد و گفت: راهپیمایی‌های خودجوش مردمی در محکومیت حملات تروریستی آمریکایی صهیونی و همچنین حمایت از رزمندگان جمهوری اسلامی در بقاع متبرکه شاخص استان برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل