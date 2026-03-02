آغاز اسکان اضطراری هموطنان در امامزادگان و بقاع متبرکه مازندران
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران گفت: در پی جنایات آمریکایی و صهیونی علیه ملت ایران، بقاع متبرکه مازندران بار دیگر نقش تاریخی و معنوی خود را به عنوان پناهگاه ملت ایفا خواهند کرد و اسکان اضطراری مسافران در اماکن مذهبی آغاز شده است.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام ابراهیم حیدریجناسمی در گفتوگویی ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی الامام خامنهای(رضوان الله) اظهار کرد: در این روزهای پرالتهاب، بقاع متبرکه و آستانهای امامزادگان واجبالتعظیم نهتنها مأمن دعا و توسل برای پیروزی رزمندگان علیه جنایتکاران، بلکه پناهگاهی معنوی برای ملت خداجوی ایران هستند.
وی افزود: امروز بیش از هر زمان نیازمند انس با قرآن، مجالس دعا و تقویت روحیه ایمانی هستیم و به همین منظور بقاع متبرکه مازندران درهای خود را با آغوشی باز به روی مردم گشودهاند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران تصریح: اسکان اضطراری هموطنان در ساختمانهای بقاع متبرکه با همکاری پایگاههای مقاومت بسیج، نیروی انتظامی و فرمانداریها آغاز شده و از تمامی ظرفیتها برای میزبانی از زائرین بهرهگیری خواهد شد.
حیدری همچنین از برگزاری اجتماعهای مردمی در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی خبر داد و گفت: راهپیماییهای خودجوش مردمی در محکومیت حملات تروریستی آمریکایی صهیونی و همچنین حمایت از رزمندگان جمهوری اسلامی در بقاع متبرکه شاخص استان برگزار میشود.