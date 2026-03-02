English العربیه
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرد:

داروخانه‌‌های مازندران در روزهای تعطیل فعال‌‌اند؛ کمبودی در تأمین دارو نداریم

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با اشاره به شرایط اخیر کشور اعلام کرد داروخانه‌ های زیرنظر این معاونت در روزهای تعطیل نیز بدون وقفه فعال خواهند بود و خدمات دارویی به‌صورت مستمر ارائه می‌شود. ‎

به گزارش ایلنا، شهرام علا، ضمن عرض تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی و محکومیت قاطع حملات اخیر و تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه امنیت و تمامیت ارضی کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص و به‌ منظور پاسخگویی مناسب به نیازهای مردم، تمامی داروخانه‌ های منتخب، شبانه‌روزی و دولتی زیرمجموعه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ایام تعطیل نیز فعال بوده و خدمات خود را به‌صورت مداوم ارائه می‌کنند.

وی با تأکید بر آمادگی کامل حوزه دارو و تجهیزات پزشکی استان افزود: هماهنگی‌های لازم برای استمرار خدمات دارویی انجام شده و هیچ‌گونه وقفه‌ای در تأمین اقلام ضروری مورد نیاز بیماران ایجاد نخواهد شد.

 اعلا؛ با اشاره به اطلاعیه شماره یک ستاد بحران سازمان غذا و دارو تصریح کرد: ذخایر راهبردی دارو، تجهیزات پزشکی و سایر فرآورده‌های سلامت‌محور در وضعیت مطلوب قرار دارد و زنجیره تولید و توزیع با حداکثر ظرفیت در حال فعالیت است.

وی ادامه داد: کمیته‌ های تخصصی به‌صورت ۲۴ ساعته وضعیت تأمین و توزیع اقلام دارویی را رصد می‌کنند و با هماهنگی سایر دستگاه‌های مسئول، آمادگی لازم برای مدیریت هرگونه شرایط پیش‌بینی‌نشده وجود دارد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پایان از مردم استان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعیه‌ها را تنها از مسیرهای رسمی دنبال کنند و اطمینان داشته باشند که اولویت اصلی نظام سلامت، حفظ جان و سلامت شهروندان است.

