صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در گیلان

مدیرکل هواشناسی گیلان از صدور هشدار سطح زرد در استان خبر داد و گفت: شرایط برای بارش برف و کولاک در ارتفاعات و دامنه‌ها از فردا در گیلان فراهم است.

به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس  با اشاره وضعیت جوی استان اظهار کرد: نقشه های هواشناسی نشان دهنده فعالیت سامانه بارشی در منطقه است.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در استان گفت: شرایط برای ابرناکی، وزش باد، به تناوب بارندگی، رعد و برق، احتمال تگرگ، در ارتفاعات و دامنه‌ها بارش برف و کولاک تا بعد از ظهر سه شنبه در منطقه فراهم است.

مدیرکل هواشناسی گیلان ادامه داد: این سامانه ناپایدار به تدریج طی عصر و شب سه شنبه از استان خارج و تا عصر چهارشنبه جوی غالبا پایدار و افزایش نسبی دما و کاهش ابر در منطقه پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: سامانه بارشی دیگری از اواخر وقت چهارشنبه به منطقه نفوذ که شرایط برای ابرناکی، کاهش نسبی دما، وزش باد و بارندگی، احتمال رعد و برف و در ارتفاعات بارش برف پراکنده تا جمعه فراهم خواهد شد.

دادرس با تأکید بر پرهیز از توقف و استقرار در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها اضافه کرد: تمهیدات لازم در بخش های مختلف کشاورزی اندیشیده شود.

