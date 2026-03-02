مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:

در پی حملات دشمن؛ افزایش شمار شهدای آذربایجان شرقی به 12 نفر

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی به افزایش شمار شهدای استان در پی حمله دشمن اشاره کرده و گفت: بر اثر حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان 12 نفر در این استان به شهادت رسیدند. همچنین بر اثر این حملات 80 نفر نیز زخمی شده‌اند.

به گزارش ایلنا، مجید فرشی افزود: امروز یکشنبه 10 اسفند ماه سال 1404 نقاط مختلفی از استان آذربایجان شرقی از جمله شهرستان‌های تبریز، سراب (پایگاه اورژانس)، مراغه و شبستر مورد حمله دشمن قرار گرفته است. آمار شهدا و مصدومان شهرستان مراغه هنوز اعلام نشده است.

وی ادامه داد: حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان از صبح روز گذشته شنبه 9 اسفند ماه سال 1404 آغاز شده است. در روز نخست این حملات 6 نفر از شهروندان استان آذربایجان شرقی به شهادت رسیدند. امروز نیز شمار شهدای این استان به 12 نفر رسیده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی به مراسم تشییع پیکر شهدای استان آذربایجان شرقی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: فردا دوشنبه 11 اسفند ماه رأس ساعت 10 صبح، پیکر 11 نفر از شهدا در تبریز و یک نفر از شهدا نیز در ملکان تشییع خواهد شد.

