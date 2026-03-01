مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبر داد:
تخلیه کالاهای اساسی در بندر شهید رجایی بدون هیچگونه اختلال
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با اشاره به تأکید وزیر راهوشهرسازی، بر پایداری و تداوم عملیاتهای جاری در بندر حیاتی و استراتژیک شهید رجایی، گفت: تخلیه کالاهای اساسی و چرخه حملونقل در این مرکز مهم بدون هیچگونه مشکل و اختلالی، به صورت کاملاً عادی و با سرعت مطلوب در حال انجام است.
به گزارش ایلنا، حسین عباسنژاد به تجاوز دشمن اشاره داشته و افزود: تمامی ظرفیتهای لجستیکی و عملیاتی بندر شهید رجایی برای انجام به موقع فرآیند تخلیه و بارگیری کالا فعال بوده و هیچ کندی یا مشکلی در زنجیره انتقال کالای اساسی به مراکز استانها گزارش نشده است. وضعیت جاری بندر مطابق با روال معمول است.