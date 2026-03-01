خانه



استان‌ها



هرمزگان ۱۰ / ۱۲ / ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۸:۱۴

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبر داد:

تخلیه کالاهای اساسی در بندر شهید رجایی بدون هیچگونه اختلال

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با اشاره به تأکید وزیر راه‌وشهرسازی، بر پایداری و تداوم عملیات‌های جاری در بندر حیاتی و استراتژیک شهید رجایی، گفت: تخلیه کالاهای اساسی و چرخه حمل‌ونقل در این مرکز مهم بدون هیچ‌گونه مشکل و اختلالی، به صورت کاملاً عادی و با سرعت مطلوب در حال انجام است.