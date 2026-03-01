معاون سیاسی امنیتی استانداری خبر داد:

حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به 2 واحد صنعتی در استان قم

معاون سیاسی امنیتی استانداری قم گفت: در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به این استان، ساعتی پیش 2 واحد صنعتی پلیمری در شهرک صنعتی محمودآباد این استان هدف حمله صهیونیستی و آمریکایی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، مرتضی حیدری به تشریح جزئیات این حمله تروریستی در استان قم پرداخته و در این رابطه افزود: این 2 کارخانه دچار آتش سوزی شدید شدند. نیروهای امدادی و آتش‌نشانی استان در محل حادثه حضور دارند.

