معاون سیاسی امنیتی استانداری خبر داد:
حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به 2 واحد صنعتی در استان قم
معاون سیاسی امنیتی استانداری قم گفت: در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به این استان، ساعتی پیش 2 واحد صنعتی پلیمری در شهرک صنعتی محمودآباد این استان هدف حمله صهیونیستی و آمریکایی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، مرتضی حیدری به تشریح جزئیات این حمله تروریستی در استان قم پرداخته و در این رابطه افزود: این 2 کارخانه دچار آتش سوزی شدید شدند. نیروهای امدادی و آتشنشانی استان در محل حادثه حضور دارند.