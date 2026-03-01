رهبر انقلاب اسطوره مقاومت در مقابل مستکبران بود

به گزارش ایلنا، در پیام آیت‌اله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان اردبیل و غلامحسین محمدی اصل فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل آمده است: بسم‌الله الرحمن الرحیم؛ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا.

در این پیام عنوان شده است: حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای اسطوره مقاومت در مقابل مستکبران، یاور مستضعفان، رهبر دینی، ملی و مردمی ایرانیان بود که پس از سال‌ها آرزوی شهادت و لقاء به رب‌العالمین به دست ظالم‌ترین، فاسدترین و پست‌ترین شیاطین عالم به فیض شهادت نایل آمد.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: شهادت ایشان به دست شقی‌ترین تروریست‌ها و جلادان بشریت و انسانیت نشانه‌ای از حقانیت رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای به عنوان یک رهبر مجاهد، نستوه و عظیم‌الشأن است که خدایش به این زیبایی و پاکی رستگاریش را رقم زد.

در این پیام عنوان شده است: شهادت سرافرازانه این عالم عارف و ربانی، مرشد و مراد آزادگان و تقوا پیشگان عالم سالار شهیدان انقلاب، در ماه مبارک رمضان دل‌های عاشقان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت را به درد آورد. این شهادت، ملت را در استمرار راه نورانی آن پیشوای عزیز مصمم‌تر خواهد کرد.

در این پیام آمده است: شهادت پاداش سال‌ها استقامت، درایت و مقاومت در برابر ظلم و جور استعمار و استکبار بود که خدای متعال به این سید عظیم‌الشان ارزانی داشت. رهبر شجاع و فرزانه‌ای که در طهارت روح، قوت ایمان، تدبیر در امور، شجاعت در برابر مستکبران و جهاد فی‌سبیل‌الله یگانه عصر خویش بود.

همچنین در بخش دیگری از پیام نماینده ولی فقیه در استان اردبیل و فرمانده سپاه حضرت عباس این استان عنوان شده است: مریدان و سربازان امام شهید، این اقدام مجرمانه و تروریستی دولت‌های خبیث آمریکا و رژیم صهیونیستی در نقض موازین آشکار دینی، اخلاقی، حقوقی و عرفی را محکوم می‌کنند.

آیت‌اله عاملی و غلامحسین محمدی اصل به عنوان مقامات استان اردبیل در بخش دیگری از پیام خود آورده‌اند: ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های سیدالشهدای انقلاب اسلامی اعلام می‌کنیم دست انتقام ملت ایران برای مجازات سخت، قاطع و پشیمان کننده قاتلان امام امت، گریبان آنان را رها نخواهد کرد.

در این پیام عنوان شده است: از مردم شریف، عزیز، بصیر استان اردبیل و همه اقشار جامعه می‌خواهیم با حضور پرشور و حماسی خود در صحنه‌های دفاع ملی، جلوه‌های انسجام و وحدت ملی خود را به جهانیان به ویژه دشمنان خبیث نشان دهند و بر استمرار راه و سیره عزت بخش اولیای الهی تداوم بخشند.

انتهای پیام/