پیام مشترک نماینده ولیفقیه و فرمانده سپاه اردبیل:
رهبر انقلاب اسطوره مقاومت در مقابل مستکبران بود
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل و همچنین فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) این استان در پی شهادت رهبر انقلاب اسلامی، قائد و زعیم عالیقدر جهان اسلام حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای پیام تسلیت مشترک صادر کردند.
به گزارش ایلنا، در پیام آیتاله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان اردبیل و غلامحسین محمدی اصل فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل آمده است: بسمالله الرحمن الرحیم؛ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا.
در این پیام عنوان شده است: حضرت آیتالله العظمی امام سید علی خامنهای اسطوره مقاومت در مقابل مستکبران، یاور مستضعفان، رهبر دینی، ملی و مردمی ایرانیان بود که پس از سالها آرزوی شهادت و لقاء به ربالعالمین به دست ظالمترین، فاسدترین و پستترین شیاطین عالم به فیض شهادت نایل آمد.
در بخش دیگری از این پیام آمده است: شهادت ایشان به دست شقیترین تروریستها و جلادان بشریت و انسانیت نشانهای از حقانیت رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای به عنوان یک رهبر مجاهد، نستوه و عظیمالشأن است که خدایش به این زیبایی و پاکی رستگاریش را رقم زد.
در این پیام عنوان شده است: شهادت سرافرازانه این عالم عارف و ربانی، مرشد و مراد آزادگان و تقوا پیشگان عالم سالار شهیدان انقلاب، در ماه مبارک رمضان دلهای عاشقان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت را به درد آورد. این شهادت، ملت را در استمرار راه نورانی آن پیشوای عزیز مصممتر خواهد کرد.
در این پیام آمده است: شهادت پاداش سالها استقامت، درایت و مقاومت در برابر ظلم و جور استعمار و استکبار بود که خدای متعال به این سید عظیمالشان ارزانی داشت. رهبر شجاع و فرزانهای که در طهارت روح، قوت ایمان، تدبیر در امور، شجاعت در برابر مستکبران و جهاد فیسبیلالله یگانه عصر خویش بود.
همچنین در بخش دیگری از پیام نماینده ولی فقیه در استان اردبیل و فرمانده سپاه حضرت عباس این استان عنوان شده است: مریدان و سربازان امام شهید، این اقدام مجرمانه و تروریستی دولتهای خبیث آمریکا و رژیم صهیونیستی در نقض موازین آشکار دینی، اخلاقی، حقوقی و عرفی را محکوم میکنند.
آیتاله عاملی و غلامحسین محمدی اصل به عنوان مقامات استان اردبیل در بخش دیگری از پیام خود آوردهاند: ضمن تجدید پیمان با آرمانهای سیدالشهدای انقلاب اسلامی اعلام میکنیم دست انتقام ملت ایران برای مجازات سخت، قاطع و پشیمان کننده قاتلان امام امت، گریبان آنان را رها نخواهد کرد.
در این پیام عنوان شده است: از مردم شریف، عزیز، بصیر استان اردبیل و همه اقشار جامعه میخواهیم با حضور پرشور و حماسی خود در صحنههای دفاع ملی، جلوههای انسجام و وحدت ملی خود را به جهانیان به ویژه دشمنان خبیث نشان دهند و بر استمرار راه و سیره عزت بخش اولیای الهی تداوم بخشند.