به گزارش ایلنا، در پیام مسعود امامی یگانه آمده است: آمریکای جنایتکار و اسرائیل خبیث و خونخوار با تجاوز مجدد به حریم پاک و مقدس ایران اسلامی و به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای و جمعی از فرماندهان و نیروهای ارشد نظامی انقلاب اسلامی ایران و مردم بی‌گناه بار دیگر خوی ددمنشی و خونخواری خود را برای آزادی‌خواهان و آزادگان جهان علی‌الخصوص امت قهرمان اسلامی آشکارتر کردند.

در بخش دیگری از پیام صادر شده از سوی امامی یگانه در مقام استاندار اردبیل عنوان شده است: اینجانب با قلبی آکنده از اندوه و ماتم و چشمانی گریان، شهادت جانسوز وای امر مسلمین جهان و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای (ره)، فرماندهان و نیروهای نظامی و جمعی از مردم بی‌گناه را به محضر قدسی حضرت ولی‌عصر (عج) و ملت داغدار و ولایت مدار ایران اسلامی به ویژه اهالی دارالارشاد و دارالامان اردبیل تسلیت عرض می‌کنم.

