روابط‌عمومی سپاه الغدیر استان یزد اعلام کرد:

شهادت 2 سپاهی استان یزد در پی تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی

روابط‌عمومی سپاه الغدیر استان یزد با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی تجاوزات آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی در ظهر دیروز شنبه به مراکز نظامی در شهرستان یزد، 2 نفر از پرسنل سپاه به درجه رفیع شهادت نائل و تعدادی نیز زخمی شدند.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه صادر شده از سوی روابط‌عمومی سپاه الغدیر استان یزد آمده است: اسامی شهدا و مجروحان این حمله تروریستی و متجاوزانه، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد. مراحل درمان مصدومان این حادثه تروریستی نیز در حال انجام است.

در این اطلاعیه عنوان شده است: این اطمینان را به مردم ولایت مدار و شهید پرور استان یزد می‌دهیم که دوشادوش برادران خود در نیروهای مسلح تا تنبیه کامل متجاوزان به خاک سرزمین‌مان ایران عزیز و انتقام خون شهیدان‌مان از پای نخواهیم نشست.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
