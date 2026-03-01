روابطعمومی سپاه الغدیر استان یزد اعلام کرد:
شهادت 2 سپاهی استان یزد در پی تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی
روابطعمومی سپاه الغدیر استان یزد با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: در پی تجاوزات آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی در ظهر دیروز شنبه به مراکز نظامی در شهرستان یزد، 2 نفر از پرسنل سپاه به درجه رفیع شهادت نائل و تعدادی نیز زخمی شدند.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه صادر شده از سوی روابطعمومی سپاه الغدیر استان یزد آمده است: اسامی شهدا و مجروحان این حمله تروریستی و متجاوزانه، متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد. مراحل درمان مصدومان این حادثه تروریستی نیز در حال انجام است.
در این اطلاعیه عنوان شده است: این اطمینان را به مردم ولایت مدار و شهید پرور استان یزد میدهیم که دوشادوش برادران خود در نیروهای مسلح تا تنبیه کامل متجاوزان به خاک سرزمینمان ایران عزیز و انتقام خون شهیدانمان از پای نخواهیم نشست.