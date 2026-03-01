به گزارش ایلنا، در متن پیام مشترکی که از سوی آیت‌الله رسول فلاحتی و هادی حق‌شناس به عنوان نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار گیلان صادر شده این چنین آمده است: بسم‌الله الرحمن الرحیم؛ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ.

شهادت جانسوز رهبر حکیم و بصیر انقلاب اسلامی، عبد صالح خدا و پرچمدار عزت امت اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای رضوان‌الله تعالی علیه، داغی سترگ و اندوهی جانکاه بر دل‌های ملت بزرگ ایران و همه آزادگان جهان نشاند، مصیبتی که عمق آن به وسعت سال‌های مجاهدت، صبر و هدایت آن مرد الهی است.

در بخش دیگری از پیام این مقامات استان گیلان آمده است: آن عالم ربانی و مجاهد نستوه، با حکمت کم‌نظیر، صلابت ایمانی و بینش راهبردی، کشتی انقلاب اسلامی را در تلاطم سهمگین حوادث جهانی هدایت کرد و با صدای رسا و استوار خویش، پژواک حق‌طلبی مستضعفان و هیمنه‌شکن مستکبران جهان بود.

در این پیام عنوان شده است: اکنون آن رهبر فرزانه، پس از عمری مجاهدت خالصانه در راه اعتلای اسلام ناب محمدی (ص)، دفاع از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و صیانت از عزت و استقلال ایران اسلامی، به آرزوی دیرینه خویش، یعنی شهادت در راه خدا، نائل آمد و در جوار رحمت واسعه الهی آرام گرفت.

در بخش دیگری از پیام صادر شده آیت‌الله فلاحتی و حق‌شناس آمده است: اینجانبان این عروج ملکوتی به پیشگاه مقدس حضرت ولی‌عصر (عج)، ملت شریف و قدرشناس ایران اسلامی، مراجع عظام تقلید، خانواده‌های معظم شهدا و مردم مؤمن، بصیر و ولایت‌مدار استان گیلان، تبریک و تسلیت می‌گوییم.

نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار گیلان در بخش دیگری از این پیام مشترک خطاب به مردم استان عنوان کرده‌اند: اعلام می‌داریم که راه نورانی آن پیشوای بزرگ با عزم راسخ ملت بزرگ ایران تداوم خواهد یافت و پرچم عزت، استقلال و مقاومت که به دست او برافراشته شد، هرگز بر زمین نخواهد ماند.

در بخش دیگری از این پیام عنوان آمده است: بی‌تردید خون مطهر این شهید والامقام، درخت تناور انقلاب اسلامی را استوارتر و پیوند ملت با آرمان‌های بلند امامین انقلاب را مستحکم‌تر خواهد ساخت. دشمنان این سرزمین بدانند که ملت ایران، پرورش‌یافته مکتب عاشورا و آموخته فرهنگ ایثار و شهادت است.

در پیام این مقامات استان گیلان عنوان شده است: مردم ایران در مسیر صیانت از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی، استوارتر و متحدتر از همیشه گام خواهد برداشت. از درگاه حضرت احدیت، علو درجات برای آن شهید عظیم‌الشأن و صبر جمیل و اجر جزیل برای ملت سرافراز ایران اسلامی مسئلت می‌نماییم.

