پیام مشترک نماینده ولی‌فقیه و استاندار گیلان:

رهبر انقلاب پژواک حق‌طلبی مستضعفان و هیمنه‌شکن مستکبران جهان بود

رهبر انقلاب پژواک حق‌طلبی مستضعفان و هیمنه‌شکن مستکبران جهان بود
نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار گیلان در پی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای رضوان‌الله‌تعالی‌علیه با صدور پیامی مشترک این ضایعه بزرگ را به ملت شریف ایران اسلامی تسلیت گفتند.

به گزارش ایلنا، در متن پیام مشترکی که از سوی آیت‌الله رسول فلاحتی و هادی حق‌شناس به عنوان نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار گیلان صادر شده این چنین آمده است: بسم‌الله الرحمن الرحیم؛ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ.

شهادت جانسوز رهبر حکیم و بصیر انقلاب اسلامی، عبد صالح خدا و پرچمدار عزت امت اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای رضوان‌الله تعالی علیه، داغی سترگ و اندوهی جانکاه بر دل‌های ملت بزرگ ایران و همه آزادگان جهان نشاند، مصیبتی که عمق آن به وسعت سال‌های مجاهدت، صبر و هدایت آن مرد الهی است.

در بخش دیگری از پیام این مقامات استان گیلان آمده است: آن عالم ربانی و مجاهد نستوه، با حکمت کم‌نظیر، صلابت ایمانی و بینش راهبردی، کشتی انقلاب اسلامی را در تلاطم سهمگین حوادث جهانی هدایت کرد و با صدای رسا و استوار خویش، پژواک حق‌طلبی مستضعفان و هیمنه‌شکن مستکبران جهان بود.

در این پیام عنوان شده است: اکنون آن رهبر فرزانه، پس از عمری مجاهدت خالصانه در راه اعتلای اسلام ناب محمدی (ص)، دفاع از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و صیانت از عزت و استقلال ایران اسلامی، به آرزوی دیرینه خویش، یعنی شهادت در راه خدا، نائل آمد و در جوار رحمت واسعه الهی آرام گرفت.

در بخش دیگری از پیام صادر شده آیت‌الله فلاحتی و حق‌شناس آمده است: اینجانبان این عروج ملکوتی به پیشگاه مقدس حضرت ولی‌عصر (عج)، ملت شریف و قدرشناس ایران اسلامی، مراجع عظام تقلید، خانواده‌های معظم شهدا و مردم مؤمن، بصیر و ولایت‌مدار استان گیلان، تبریک و تسلیت می‌گوییم.

نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار گیلان در بخش دیگری از این پیام مشترک خطاب به مردم استان عنوان کرده‌اند: اعلام می‌داریم که راه نورانی آن پیشوای بزرگ با عزم راسخ ملت بزرگ ایران تداوم خواهد یافت و پرچم عزت، استقلال و مقاومت که به دست او برافراشته شد، هرگز بر زمین نخواهد ماند.

در بخش دیگری از این پیام عنوان آمده است: بی‌تردید خون مطهر این شهید والامقام، درخت تناور انقلاب اسلامی را استوارتر و پیوند ملت با آرمان‌های بلند امامین انقلاب را مستحکم‌تر خواهد ساخت. دشمنان این سرزمین بدانند که ملت ایران، پرورش‌یافته مکتب عاشورا و آموخته فرهنگ ایثار و شهادت است.

در پیام این مقامات استان گیلان عنوان شده است: مردم ایران در مسیر صیانت از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی، استوارتر و متحدتر از همیشه گام خواهد برداشت. از درگاه حضرت احدیت، علو درجات برای آن شهید عظیم‌الشأن و صبر جمیل و اجر جزیل برای ملت سرافراز ایران اسلامی مسئلت می‌نماییم.

