پیام مشترک نماینده ولیفقیه و استاندار کرمانشاه:
رهبر انقلاب پرچم استقلال، عزت و پیشرفت را برافراشته نگاه داشت
نماینده ولیفقیه در استان و استاندار کرمانشاه با صدور پیام مشترکی شهادت سرافرازانه رهبر فرزانه و شجاع انقلاب، مرجع و رهبر عظیمالشأن اسلام حضرت امام خامنهای (قدسسره) را به امت اسلام، ملت غیرتمند ایران و مردم شریف این استان تسلیت گفتند.
به گزارش ایلنا، در متن پیام مشترک حجتالاسلاموالمسلمین حبیبالله غفوری و منوچهر حبیبی چنین آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»
در بخش دیگری از پیام مقامات استاندار کرمانشاه عنوان شده است: با قلبی مالامال از اندوه و تأثر، شهادت مظلومانه و افتخارآمیز رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای رضواناللهتعالیعلیه را که در پی جنایت دشمنان کینهتوز ایران و امت اسلام به فیض عظیم شهادت نائل آمدند، به پیشگاه حضرت بقیةاللهالاعظم ارواحنافداه، ملت بزرگ و آگاه ایران، امت اسلامی و همه آزادگان جهان تسلیت و تعزیت عرض مینماییم.
در این پیام آمده است: این ضایعه جانکاه، ثلمهای عظیم در تاریخ انقلاب و جهان اسلام است. رهبری حکیم، شجاع، بصیر و عزتآفرین که قریب 4 دهه با تدبیر، صلابت و ایمان راسخ، کشتی انقلاب اسلامی و استقلال و عزت کشور ایران را در میان امواج سهمگین توطئهها و دشمنیهای بیسابقه بدخواهان ملت هدایت کرد و پرچم استقلال، عزت و پیشرفت را برافراشته نگاه داشت، امروز به قافله شهیدان پیوست و در جوار اجداد طاهرین خویش آرام گرفت.
در بخش دیگری از این پیام عنوان شده است: آن امام شهید، وارث حقیقی مکتب انبیاء الهی و ادامهدهنده راه نورانی حضرت امام راحل عظیمالشان اعلیاللهمقامه بودند؛ شخصیتی جامعالاطراف که در اوج اقتدار در برابر مستکبران، ملجأ و پناه مستضعفان و امیدبخش مظلومان بودند. یقین راسخ، اخلاص در عمل، زندگی زاهدانه و همتراز مردم عادی، اراده استوار و ایمان خللناپذیر، از ایشان چهرهای کمنظیر در تاریخ معاصر ساخت و نام و راه او را جاودانه نمود.
حجتالاسلاموالمسلمین غفوری و حبیبی در این پیام آوردهاند: بیتردید این جنایت بزرگ، عزم ملت ایران را در استمرار راه نورانی انقلاب اسلامی و حفاظت از استقلال و پیشرفت ایران استوارتر خواهد ساخت. خون پاک این رهبر شهید، همچون خون دیگر شهدای والامقام این سرزمین، ضامن پویایی، انسجام ملی و تقویت ملت و امت اسلامی خواهد بود و دشمنان بدانند که با چنین اقدامات کوردلانهای هرگز خللی در اراده ملت بزرگ ایران ایجاد نخواهد شد.
در بخش دیگری از پیام نماینده ولیفقیه در استان و استاندار کرمانشاه عنوان شده است: اکنون که مردم ایران، امت اسلامی و همه آزادگان جهان در سوگ این پیشوای الهی نشستهاند، بیش از هر زمان دیگری حفظ وحدت، تبعیت از آرمانهای متعالی انقلاب و پاسداری از استقلال، یکپارچگی و عزت کشور در مقابل دشمن ضرورتی انکارناپذیر است. استمرار راه این امام شهید، ادای دین حقیقی به مقام شامخ او و مرهمی بر دلهای داغدار خواهد بود.