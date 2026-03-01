پیام استاندار سیستان و بلوچستان:

رهبر انقلاب عمر خود را در دفاع از مظلومان جهان سپری کرد

استاندار سیستان و بلوچستان در پیامی شهادت حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (قدس‌سره) ولی امر مسلمین جهان و رهبر معظم انقلاب اسلامی را تسلیت گفت و در این خصوص تأکید کرد: شهادت امام خامنه‌ای قلوب امت اسلامی را به درد آورد.

به گزارش ایلنا، منصور بیجار در پیام خود به مناسبت شهادت ولی امر مسلمین جهان عنوان کرده است: رژیم سفاک و جنایتکار آمریکا و عمال رژیم کودک‌کش صهیونیستی در جنایتی عظیم و سبوعانه، قائد ملت ایران، رهبر و پیشوای آزادی‌خواهان جهان را مانند جد و مولا و پیشوایش حضرت امیرالمومنین علی ابن ابیطالب (ع) در ماه مبارک رمضان به فیض عظیم شهادت رساندند و قلوب امت اسلامی را به درد آوردند و ایران اسلامی را در غمی عظیم فرو بردند.

در بخش دیگری این پیام آمده است: با تسلیت و تعزیت شهادت امام خامنه‌ای (قدس سره) به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، بیت معظم ایشان، مراجع عظام تقلید، خانواده‌های معزز شهدا، امت اسلامی و ملت صبور ایران، تصریح کرد: روح بلند آن رهبر عالیقدر، مجاهد نستوه و پیر سعید راه حق که عمر پربرکت خود را در راه اعتلای کلمه توحید و دفاع از مظلومان جهان سپری کرد در جوار رحمت حق تعالی و در کنار صالحان و شهدای راه خداوند، آرام گرفته است.

در بخش دیگری از این پیام با تأکید بر عدم تأثیرپذیری مسیر انقلاب خطاب به بدخواهان و دشمنان، عنوان شده است: این شهادت نه تنها خللی در اراده پولادین و مسیر ملت ایران ایجاد نخواهد کرد بلکه مشعل فروزان انقلاب اسلامی را فروزان‌تر از گذشته در دستان باکفایت رهبری جدید و امت حزب‌الله خواهد ساخت. مسئولان و فرزندان شما در مسیر تحقق منویات و تأکیدات آن پیر فرزانه لحظه‌ای از پا نخواهند نشست و در جبهه خدمت بیش از پیش خواهند جنگید.

اخبار مرتبط
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل