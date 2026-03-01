پیام تسلیت مقامات خراسان شمالی در پی شهادت رهبر انقلاب:
حضرت آیتالله خامنهای همواره در مقابل دشمنان این سرزمین ایستادگی کرد
استاندار خراسانشمالی، نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری و نماینده ولی فقیه در استان در پیامی مشترک، شهادت حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی حمله تروریستی رژیم صهیونیستی و آمریکا را تسلیت گفتند.
به گزارش ایلنا، در این پیام مشترک عنوان شده است: حضرت آیتالله خامنهای، رهبر انقلاب و پیشوای عالیقدر مسلمانان و آزادیخواهان جهان پس از عمری مجاهدت خستگیناپذیر به آرزوی دیرین خود نائل شد و امام راحل (ره) و اولیای الهی آن قائد عظیمالشان را در آغوش کشیدند. شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، قلب ملت ایران و آزادگان جهان را مالامال از غم و اندوه سنگین ساخت.
در بخش دیگری از پیام مشترک استاندار خراسانشمالی، نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری و نماینده ولی فقیه در استان آمده است: در این حادثه تلخ و جانسوز، ملت بزرگ ایران عالِمی را از دست داد که برای اعتلای ایران و سرافرازی مردم همواره در مقابل دشمنان این سرزمین ایستادگی و مقاومت کرد تا ذرهای از این خاک مقدس به دست جرثومههای آمریکایی و رژیم صهیونیستی نیفتد.
در بخش دیگری از این پیام عنوان شده است: اکنون این پرچم مقدس و راه حق انقلاب اسلامی که با خون هزاران شهید گلکون شده است بر دوش یکایک ملت ایران عزیز قرار دارد تا همه جهان پر از عدل مهدوی شود. عبور از این گذرگاه تاریخی نیز با بصیرت، آگاهی و فهم دینی و سیاسی این ملت به لطف و امداد الهی و تصمیمات مدبرانه مسوولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران میسر خواهد شد.
در این پیام عنوان شده است: حضرت آیتالله خامنهای در پی حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدند. خلف صالح روح خدا که در بیش از 37 سال رهبری داهیانه پیشتازی جبهه اسلام را عهدهدار شد و با شجاعت مثالزدنی و ایمان راسخ فصل نوینی از حکمرانی را در تاریخ اسلام رقم زد و تا آخرین لحظه حیات تاریخساز خود در برابر کفر و طاغوت و استکبار راهبری امت اسلامی را عهدهدار بود.